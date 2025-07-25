環法｜業餘車手混水摸魚「冠軍」夢碎　警察企定一招攔截高速單車

在星期三（23日）的環法單車賽第十七站，發生了一件「亂入」事件。有一名業餘單車愛好者在終點附近守候，見到領先車群將至，帶住單車跨過鐵欄。他穿上一身單車裝備，打算混水摸魚，希望早過參賽車手衝線，一嘗環法分站「冠軍」的滋味。在衝線的路上，雖然他擺脫到一位工作人員的阻攔，但有位警察在前方企定定，就用肩膀撞低了他，並將他拘捕。



環法單車賽第十七站，警察攔截了一名打算先參賽者一步衝線的「亂入」車手。（Getty Images）

7月23日舉行環法第十七站，賽事由博萊納（Bollène）踩到瓦朗斯（Valence），全長約160.4公里。在終點瓦朗斯，一位業餘單車愛好者帶同單車，就站在賽道的鐵欄外，透過手機觀看賽事直播。當他見到領先車群快到終點時，他就先將單車抬出賽道，再爬出去，馬上上車，向前踩去。他穿上一身單車裝備，戴了頭盔，穿上Décathlon-AG2R車隊的隊服，想混水摸魚。他希望在一班專業車手前衝線，一嘗分站「冠軍」的滋味。據報，當這名亂入者衝入賽道時，領先車群就在他身後數百米。

賽會發現他後，馬上派人攔阻。一位賽會的職員像「麻鷹捉雞仔」般，打算截停他，結果被扭過，那位職員只能一掌拍到他的背上，但沒有影響到他繼續向前踩。接着，一位警員攔路，那名警員沒有大動作，就站前方，待那位闖入賽道的單車手靠近時，就用肩膀撞向他。結果，那名亂入者便如滾地葫蘆倒地，狀甚痛苦。那位警察雖然也倒地，但很快起身，趕去將那人拘捕。

這件小插曲沒有影響這一站的比賽，意大利車手莊拿芬米蘭（Jonathan Milan）以3小時25分30秒首先衝先，贏得分站冠軍。