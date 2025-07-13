羽毛球︱最美女雙拆夥松山奈未淚別拍檔：不想阻礙志田千陽世一夢

今年3月志田千陽與松山奈未再次贏得全英賽冠軍，正當以為這對獲封「最美女雙」的日本羽毛球組合在年初短暫分手後重新出發，不料13年合作已走到盡頭。

近日二人在記者會上宣布，戰畢8月在巴黎上演的羽毛球世錦賽後便會拆夥。松山奈未哭說「身體已到極限」，不想阻礙拍檔志田千陽追尋世界第一的夢想。



志田千陽與松山奈未宣布下月世錦賽後拆夥。（共同社）

松山奈未：不想阻礙拍檔達成更高目標

日前在日本舉行的記者會上，志田千陽與松山奈未表情嚴肅，娓娓道出巴黎奧運那面銅牌是二人分道揚鑣的導火線。去年巴黎奧運二人在4強不敵中國組合劉聖書/譚寧，即使銅牌戰擊敗馬來西亞組合首度踏上奧運頒獎台，開心領獎背後原來早已埋下「分手」伏線。

松山奈未說，「我為奧運已經付出最大努力」，可惜未能如願奪得金牌。銅牌對二人來說都不理想，松山哭着怪責自己屢次受傷，影響二人進度，深知好拍檔以世界第一為目標邁進，卻感覺自己身體已到極限，「我已無法想像自己能變得更強，我不想阻礙拍檔達成更高目標。」

志田千陽與松山奈未在巴黎奧運獲得銅牌。（Getty Images）

志田千陽：跟她在一起的時間多過家人

志田千陽很感激二人有過一段追夢旅程，多謝這位共事多年的好戰友，又多謝球迷長年支持，說着說着亦忍不住哭起來，「我跟松山在一起的時間，較家人更多。我們有特別的默契，最後一個比賽在巴黎，我想在那裏贏得世界冠軍。」

7月15日的日本公開賽將會是二人最後一次合作在本土出戰的賽事，而8月底在法國巴黎舉行的世界錦標賽，會是志田千陽與松山奈未拆夥前聯手的終極賽事。

志田千陽與松山奈未今年3月合作贏得全英賽女雙冠軍。（Getty Images）

年初曾短暫「分手」 3月再贏全英賽

志田千陽與松山奈未這對日本組合2024年頻頻上頒獎台，卻未有一次踏上最高一格，年終賽決賽再次不敵「剋星」白荷娜／李紹希獲得亞軍，志田千陽賽後感觸落淚稱：「這一年，我們克服了許多困難，能走到今天，我們真的非常努力。」

今年初兩人已曾短暫「分手」，松山休戰調整狀態，志田夥拍松友美佐紀出戰1月份兩項大賽。之後二人再次聯手，更在3月再次奪得全英賽錦標，想不到時隔數月後傳來正式拆夥的消息。

2024年志田千陽與松山奈未多次與冠軍擦身而過。（Getty Images）

志田千陽／松山奈未2024成績表：

巴黎奧運 ／銅牌

年終賽 ／銀牌

全英賽 ／銀牌

法國公開賽 ／銀牌

新加坡公開賽／銀牌



中學年代已認識 由好友變拍檔

28歲的志田千陽與27歲的松山奈未，中學年代已認識，很快結為好友，「因為很想跟對方一起打球」而成為雙打拍檔，轉眼已13個年頭。二人由青年賽至成人組持續進步，提升的步伐卻不一定同步——有時是志田進步了，松山跟不上；到松山突飛猛進，又輪到志田緩下來，處理傷病和頻密賽程之餘，雙打組合想有成績還必須做到二人同心同步，辛酸肯定不少。

這對日本拍檔自2021年開始踏入收成期，從此大賽榮譽不斷，年終賽總是只差一步，2021年首晉決賽，不敵韓國組合金昭映／孔熙容，去年再闖決賽，不敵另一韓國組合白荷娜／李紹希。白荷娜／李紹希堪稱是她們的「剋星」，12次碰頭只贏過2次，10次落敗收場，去年年終賽4強、連續兩屆全英賽均敗在這對韓國組合拍下。

志田千陽與松山奈未以年終賽亞軍終結賽季。（IG）

志田千陽感觸落淚：「我們真的非常努力」

志田千陽去年在年終賽後曾稱：「這一年我們克服很多困難才能走到今天，我們真的非常努力。」她一度感觸落淚，「我想感謝隊友、家人和教練，讓我們能在困境中前進。」巴黎奧運摘下銅牌，年終賽、全英賽、法國公開賽、新加坡公開賽均獲銀牌，與冠軍多次擦身而過。

她之後在社交媒體發文多謝大家支持時直言，在年終賽這個年度最後國際大賽曾感到焦慮不安和困難，逆境中她決意裝備自己，如今享受付出一切努力的成果，回顧2024年她說：「我咬緊牙關戰鬥過，沒有遺憾！最重要的是，我覺得很開心和好好玩，一直保持正面、強大和做自己。」

志田千陽與松山奈末。（Getty Images）

志田已尋新拍檔 松山或轉戰混雙

二人拆夥後，已各自有新動向，志田千陽將夥拍同樣是28歲的兩屆奧運混雙銅牌得主東野 有紗，繼續參加女子雙打賽事。至於松山奈未則正在考慮轉戰混雙。