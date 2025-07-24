世界女排聯賽中國女排2：3負波蘭　對強隊一致命傷連續2年8強止步

世界女排聯賽（VNL）決賽圈階段展開，5號種子中國女排8強面對有主場之利的波蘭，曾擁有局數領先2：1的優勢，可惜在對手加強攔防之下失陷，終以2：3落敗，連續2年8強止步。

回看今屆賽事，以青春班底為主的中國女排活力十足，實力亦不錯，但得分點不夠分散，而接應位置只依賴隊長龔翔宇一人，都是主教練趙勇需要拆解的難題。



世界女排聯賽︱有主場之利的波蘭8強擊敗中國。（VNL）

2025世界女排聯賽（VNL）8強戲碼

7月23日 意大利 3：0 美國

7月23日 波蘭 3：2 中國

7月24日 日本 對 土耳其

7月24日 巴西 對 德國



吳夢潔莊宇珊得分力強大

今屆VNL由18支球隊作賽，初賽階段各隊均要在3個不同分站作賽，共比賽12場，排名最高的8支球隊，晉身決賽圈階段。中國女排在新帥趙勇領軍之下，起用大量新人，展現出強大活力。首站在北京主場擊敗比利時和法國，面對前列的波蘭和土耳其均敗陣，成績2勝2負；第二站在香港先後勇挫捷克、保加利亞和日本，只是負予「世一」球隊意大利，成績3勝1負；兩站後未穩奪前8一席，最後分站作客美國不容有失，結果順利勝多明尼加、加拿大，之後兩仗對德國和美國，均在落後2局逆境中，連追3局反勝，4戰全勝下以第5位晉身決賽圈。

中國女排終在初賽階段獲得第5名，首仗便需硬撼有主場之利的波蘭，主攻李盈瑩仍在養傷，攻力仍不用擔心，主攻吳夢潔在初賽階段累積230分，是所有球員中第二最高，莊宇珊以205分排第4。今仗二人發揮皆不錯，吳夢潔得25分，與波蘭的施迪錫（Magdalena Stysiak）並列全場最高，莊宇珊亦有20分進帳。

世界女排聯賽︱中國女排2：3負波蘭，連續2年8強止步。（VNL）

中國女排面對強隊的困局

今場中國女排以25：17先取一局，波蘭以25：20追平，中國再以一局25：19，領前2：1，距離勝利只差一局，中國女排在吳夢潔和莊宇珊兩位年輕主攻受制波蘭加強攔防，卻沒有第三個可靠得分點，終被得分力較平均的波蘭後來居上，25：19追平後，決勝局再贏15：12，以3：2出線。

中國隊在北京站主場出戰，已曾1：3不敵波蘭，今次戰況較緊湊，仍逃不過落敗命運，隊長龔翔宇、副攻王媛媛兩位經驗戰將未能挺身而出。朱婷曾在訪問中提到，面對強隊必須最少有3個得分點，可是2016年里約奧運金牌成員之一的龔翔宇，在主力為球隊做串連工作之下，得分能力難免不及以往，而中國女排亦暫時看不到有另一位可靠接應替補人選。若王媛媛為首的主力副攻未能分擔得分重任，便可能會像今場一樣在比賽關鍵時刻遭對手控制戰局。

世界女排聯賽︱中國女排主攻吳夢潔在初賽階段累積230分，今場亦攻入25分。（VNL）

「世一」意大利4強戰波蘭

早前已舉行的另一場8強比賽，應屆冠軍兼世界排名第一的意大利，在伊高露領軍下以25：22、25：21、28：26，以局數3：0橫掃美國出線，準決賽會跟主隊波蘭爭入決賽。

餘下兩場8強今日上演，會由上屆亞軍日本對土耳其，以及嘉比率領的巴西隊對德國。