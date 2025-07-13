溫布頓︱祖高域4強止步終認老　談退役決定「希望不是最後一次」

24次贏得大滿貫的祖高域（Novak Djokovic）在溫布頓網球錦標賽（溫網）4強不敵冼拿（Jannik Sinner）出局，外界憂慮38歲的他會否步同代球手費達拿、拿度和梅利後塵退役。

祖高域賽後聲言「希望不是最後一次」，同時承認過去年半體能下滑的狀況在「以往從未發生」，慨嘆在「得返半缸油」的狀況下根本無可能擊敗艾卡拉斯或冼拿。



溫布頓︱祖高域繼法網後，溫布頓亦在4強負冼拿止步。（路透社）

祖高域：過去一年半的狀況以前從未發生

祖高域面對年輕15歲的冼拿，頭兩盤陷入捱打，第三盤在領先一局中亦敗陣，終以3：6、3：6、4：6出局，今年已舉行的三項大滿貫賽事澳網、法網和溫網全部在4強止步，當中法網和溫網都是敗在冼拿拍下。

今場二人皆帶傷上陣，冼拿是右手肘，祖高域則在8強尾段一次倒地後受傷，行動能力受阻。決賽中冼拿看來未受影響，祖高域則明顯較平日「慢半步」，向來韌力驚人的祖高域，賽後不得不「認老」說：「就是年紀以及身體的損耗」（It's just age, the wear and tear of the body），「我已盡力做好保養，但現在正受到現實衝擊。老實說，過去一年半的狀況以前從未發生。」

溫布頓︱祖高域直言體能下滑。（路透社）

昔日體能王者也要承受的「現實衝擊」

他對上一次贏得大滿貫，已是2023年的美網，2024年四大滿貫由新世代兩大球王艾卡拉斯和冼拿各得兩冠，今年也是如此，冼拿先贏澳網，法網輪到艾卡拉斯勝出，溫布頓決賽正是由二人一較高下。

體能一直是祖高域的強項，他以成為公開賽年代最年長大滿貫得主為目標，可是近年持續受傷患困擾，今年三大滿貫都止步4強，他坦言「實在難以接受」，「因為當我感覺狀態好的時候，仍然能打出很好的網球，今年我已證明這點。」祖高域不諱言，「要打5盤3勝制，體能上對我來說相當困難，尤其是今年。當賽事愈長，身體狀況便愈差。」

溫布頓︱祖高域聲言計劃至少打多一次溫網才退役。（路透社）

「得返半缸油」硬撼艾卡拉斯或冼拿 慨嘆「無可能贏」

祖高域感慨：「我要跟冼拿或艾卡拉斯比賽，他們都很年輕、當打，我感覺只剩下半缸油去比賽。在這個狀況下，根本無可能贏得比賽。」

傷患纏身，體能大不如前，祖高域會否在沮喪中選擇退役？「希望這不是我最後一次在中央場作賽，我無計劃在今天的比賽後結束溫布頓生涯，我計劃肯定至少會回來打多一次，在中央場作戰，我肯定。」

而他今年在美網尚有最後一次機會將大滿貫錦標紀錄增至25次，問題是，就算不是拉卡拉斯，也有冼拿在前面擋路，祖高域要再贏多一次大滿貫談何容易。