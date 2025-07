溫布頓︱祖高域4強止步終認老　談退役決定「希望不是最後一次」

24次贏得大滿貫的祖高域(Novak Djokovic)在溫布頓網球錦標賽(溫網)4強不敵冼拿(Jannik Sinner)出局,外界憂慮38歲的他會否步同代球手費達拿、拿度和梅利後塵退役。

祖高域賽後聲言「希望不是最後一次」,同時承認過去年半體能下滑的狀況在「以往從未發生」,慨嘆在「得返半缸油」的狀況下根本無可能擊敗艾卡拉斯或冼拿。



溫布頓︱祖高域繼法網後,溫布頓亦在4強負冼拿止步。(路透社)

祖高域:過去一年半的狀況以前從未發生

祖高域面對年輕15歲的冼拿,頭兩盤陷入捱打,第三盤在領先一局中亦敗陣,終以3:6、3:6、4:6出局,今年已舉行的三項大滿貫賽事澳網、法網和溫網全部在4強止步,當中法網和溫網都是敗在冼拿拍下。

今場二人皆帶傷上陣,冼拿是右手肘,祖高域則在8強尾段一次倒地後受傷,行動能力受阻。決賽中冼拿看來未受影響,祖高域則明顯較平日「慢半步」,向來韌力驚人的祖高域,賽後不得不「認老」說:「就是年紀以及身體的損耗」(It's just age, the wear and tear of the body),「我已盡力做好保養,但現在正受到現實衝擊。老實說,過去一年半的狀況以前從未發生。」

溫布頓︱祖高域直言體能下滑。(路透社)

昔日體能王者也要承受的「現實衝擊」

他對上一次贏得大滿貫,已是2023年的美網,2024年四大滿貫由新世代兩大球王艾卡拉斯和冼拿各得兩冠,今年也是如此,冼拿先贏澳網,法網輪到艾卡拉斯勝出,溫布頓決賽正是由二人一較高下。

體能一直是祖高域的強項,他以成為公開賽年代最年長大滿貫得主為目標,可是近年持續受傷患困擾,今年三大滿貫都止步4強,他坦言「實在難以接受」,「因為當我感覺狀態好的時候,仍然能打出很好的網球,今年我已證明這點。」祖高域不諱言,「要打5盤3勝制,體能上對我來說相當困難,尤其是今年。當賽事愈長,身體狀況便愈差。」

溫布頓︱祖高域聲言計劃至少打多一次溫網才退役。(路透社)

「得返半缸油」硬撼艾卡拉斯或冼拿 慨嘆「無可能贏」

祖高域感慨:「我要跟冼拿或艾卡拉斯比賽,他們都很年輕、當打,我感覺只剩下半缸油去比賽。在這個狀況下,根本無可能贏得比賽。」

傷患纏身,體能大不如前,祖高域會否在沮喪中選擇退役?「希望這不是我最後一次在中央場作賽,我無計劃在今天的比賽後結束溫布頓生涯,我計劃肯定至少會回來打多一次,在中央場作戰,我肯定。」

而他今年在美網尚有最後一次機會將大滿貫錦標紀錄增至25次,問題是,就算不是拉卡拉斯,也有冼拿在前面擋路,祖高域要再贏多一次大滿貫談何容易。