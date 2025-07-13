溫布頓︱施安迪Iga Swiatek決賽派12光蛋　超罕見賽果逾百年首人

溫布頓網球錦標賽女子單打決賽出現「百年一遇」的懸殊賽果，波蘭球手施安迪（Iga Swiatek）以6：0、6：0擊敗美國球手安妮絲莫娃（Amanda Anisimova），首度高奪溫布頓冠軍。

這個罕有的「double bagel」，是自1911年英國球手Dorothea Lambert Chambers之後，首個女子球手在溫網達此創舉，也是繼德國名將嘉芙曾在1988年法國網球公開賽後，首位能在大滿貫決賽全派光蛋的球手。



溫布頓網球錦標賽女子單打決賽出現「百年一遇」的懸殊賽果，波蘭球手施安迪（Iga Swiatek）以6：0、6：0擊敗美國球手安妮絲莫娃（Amanda Anisimova），首度高奪溫布頓冠軍。（路透社）

溫網決賽6：0、6：0超罕見賽果逾百年首人

23歲的安妮絲莫娃世界排名12位，今屆在溫布頓才是首次晉身大滿貫決賽。首次在如此大舞台出場難免緊張，導致發揮失準，爭冠夢終變噩夢。24歲的施安迪4奪法網，加上2022年的美網，今場之前已5次贏得大滿貫。可是她去年底因「誤服」禁藥風波停賽一個月，今季狀態稍為回落，澳網和法網均在4強止步。

不過她在溫網愈戰愈勇，4強對瑞士球比蓮達賓錫（Belinda Bencic）時已曾在第二盤派蛋，贏6：2、6：0，不料施安迪在決賽更神勇，加上對手安妮絲莫娃失準，僅花上57分鐘便以6：0、6：0解決對手，首度在溫布頓稱霸。

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美國女將崩潰式輸波：「我已筋疲力盡」

施安迪首盤已3度打破明顯緊張的安妮絲莫娃發球局輕取6：0，第二盤早段安妮絲莫娃發球局再被打破後，曾看向觀眾席的教練團隊，絕望地尋求指引，終在壓力下崩潰，再輸一盤0：6。

她在領獎時哭成淚人，「今日我的表現不夠好，我會繼續努力工作，會繼續相信自己，希望未來有機會再入決賽。」 她同時表示，「過去兩星期對我而言非常奇妙，可是我已經筋疲力盡。」

世界排名曾跌出400位外 賽後獲凱特溫言鼓勵

事實上安妮絲莫娃兩年前曾受情緒困擾暫別賽場，世界排名跌出400位以外，但她在過去一年成績突飛猛進，一步步晉身世界前列。今屆溫網她以黑馬姿態一路過關，包括4強擊敗世界排名第一的莎巴蘭卡，狀態好得出乎意料。

今屆溫網首圈她亦曾派出12隻光蛋，以6：0、6：0擊敗哈薩克的Yulia Putintseva，不料在決賽角色對調，成為「double bagel」受害人。大滿貫決賽是她職業生涯最佳成績，即使今仗輸得一敗塗地，仍可望推動她在未來繼續進步，負責頒獎的凱特王妃為她送上溫言鼓勵。

溫布頓︱施安迪和安妮絲莫娃在今屆賽事均取得突破。（路透社）

All England Club現場時隔逾百年重現6：0、6：0分牌，施安迪興奮倒地慶祝，她賽後說「感覺超現實」，「網球不斷為我送上驚喜，我不斷為自己送上驚喜」。「我在整個過程都很開心，感覺猶如首次踏進草地賽場。」

最擅長泥地作賽的施安迪感言，她與團隊為這個冠軍付出一切努力，「它意義重大，讓我累積大量經驗」，說着說着，她已不知說什麼好，「我不知道，只是感到快樂。」時隔13個月再捧大滿貫，加上禁藥停賽風波，她多謝教練Wim Fissette在起跌中一路相陪，「我們向所有人證明，（我們的計劃）是行得通的。」