全紅嬋回鄉治傷身材暴脹　全運會或成18歲跳水天才最後一舞？

中國跳水巨星全紅嬋因腳腕舊傷復發，加上腰部長期勞損，早前退出5月下旬的全國跳水冠軍賽，錯過這場全運會資格賽暨世界錦標賽選拔賽後，回到廣東省隊治療，並確定缺席目前正在新加坡上演的游泳世錦賽。

她回到家鄉治傷的同時，趁難得的休閒遊玩一下，卻受部分網民攻擊，指她「放飛自我」，而且放肆吃喝導致身材胖了一圈不止，有人甚至惡意留言勸她「早日退役」，亦有不少評論認為今屆全運會可能是全紅嬋的「最後一舞」。



全紅嬋近期因發育增重，影響了跳水動作。（Getty Images）

近月接連退出兩大賽 回鄉治傷身材暴脹

去年巴黎奧運，全紅嬋衛冕女子個人10米高台跳水金牌後再次人氣熱爆，連帶她的家鄉湛江麻章區也成為旅遊熱點，傳媒、網絡紅人以至一般市民持續到她老家一帶探視，逐一訪問她的家人，人氣一時無兩。

她的一舉一動在中國內地持續廣受關注，可是待遇在她接連退出全國跳水冠軍賽及世錦賽之後，突然180度逆轉，不少媒體和網民關注她回到廣東遲遲未開始康復訓練，批評她只顧吃喝玩樂，身材「變胖不少」，沒有做好身材管理。有人甚至擔心，「當年的張家齊就是在這個年齡退出的」。

全紅嬋因傷連續退出兩項大賽。（全紅嬋微博）

18歲全紅嬋陷退役邊緣？

目前21歲的張家齊，為2020東京奧運10米高台雙人賽金牌得主，可是之後發展不如更年輕的全紅嬋和陳芋汐，即使尚未退役，內媒去年已傳出她已為退役作準備。如今全紅嬋受發育及傷患夾擊，會否亦陷退役邊緣？

全紅嬋連奪兩屆奧運高台跳水金牌，最強本領就是「水花消失術」，她的最強對手兼隊友陳芋汐的媽媽母親董春華，是上海體育學院體操教研室副教授，她曾評價全紅嬋的「水花消失術」是因為年齡小、身體還沒發育，指出「陳芋汐在她這麼大的時候也沒有水花」。這番話曾讓董春華受盡批評，近期不少人卻重新審視，認為「陳芋汐的媽媽真是沒有說錯啊」。

全紅嬋復操，從陳艾森的影片可見身材確發胖不少。（全紅嬋微博）

「正值發育，飲食又不紀律」

全紅嬋早前終於開始首課訓練，從廣東隊師兄陳艾森的影片中可見，全紅嬋果然發胖不少，不少人指出她「正值發育，飲食又不紀律」，擔心她的跳水生涯已到尾聲，部分人直指今屆全運會將是全紅嬋「最後一舞」。

不過全紅嬋已非首次遇上逆境，事實上她一早道時曾不獲看好，但她憑決心與毅力一再克服困難。為克服發育這個難關，她將每天訓練時間增長至8小時，以適應身材轉變，而且她仍只得18歲，就算因為貪吃身材一時暴脹，也能夠靠高運動量極速收身，這點她之前已經多次做到，反而傷患問題才是她能否延續運動生涯的關鍵。