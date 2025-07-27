熱刺為重建放棄孫興慜　撬森林核心失敗兩頭唔到岸？︱足球轉會

熱刺今夏決心重建，就算普斯迪高古（Ange Postecoglou）領軍擊敗曼聯贏得歐霸冠軍，仍改由執教賓福特7年的法蘭克（Thomas Frank）接手。一朝天子一朝臣，法蘭克甫上任33歲的隊長孫興慜獲放行可選擇離隊，球會同時在轉會市場支持新帥，從韋斯咸簽入加納翼鋒古度斯（Mohammed Kudus）並準備開出6000萬鎊解約金收購諾定咸森林中場基比斯韋特（Morgan Gibbs-White）。

可是正當以為基比斯韋特的交易十拿九穩，卻傳來森林對交易極度不滿，指熱刺的行動涉及非法接觸。最新發展是森林宣布基比斯韋特續約森林3年，官網上載他與希臘商人班主馬里納基斯（Evangelos Marinakis）的開心合照。熱刺增兵不成，法蘭克高調放棄孫興慜或帶來尷尬下場。



基比斯韋特效忠森林，續約3年。（森林IG）

熱刺 - 暫時消費額：1.23億英鎊／淨開支：1.06億英鎊

新加盟：古度斯（Mohammed Kudus，5500萬英鎊）、泰爾（Mathys Tel, 3000萬英鎊 ）、丹素（Kevin Danso, 2090萬英鎊）、胡斯高域（Luka Vuskovic，1200萬英鎊）、高井幸大（500萬英鎊）



已出售：賀積查治（Pierre-Emile Højbjerg，約1700萬英鎊售予馬賽）



已離隊：利古朗（Sergio Reguilón）、費沙科士打、添姆華拿（結束外借）



孫興慜前途未卜 撬森林核心失敗收場

熱刺贏得歐霸冠軍，仍辭退主帥普斯迪高古，皆因英超聯賽幾乎降班的成績實在慘不忍睹。從賓福特撬來法蘭克掌帥，來季持續為球隊重建，法蘭克已明言尚未決定是否繼續由孫興慜做隊長，這位33歲球星跟熱刺只餘下最後12個月合約，盛傳已獲球會通知可在今夏離隊，他顯然不在法蘭克的未來計劃之中。

熱刺今夏重點收購森林進攻核心基比斯韋特（Morgan Gibbs-White），出價6000萬英鎊觸發違約金條款，然而這個解約金銀碼外界並不知曉，森林對此感到震怒，指控熱刺未獲准下非法接觸基比斯韋特一方，威脅會採取法律行動。

熱刺轉會主要目標基比斯韋特留效森林

25歲的基比斯韋特是森林的進攻核心，上季在英超貢獻7入球、8助攻幫助球隊獲得第7名，成功取得歐協聯資格。他持續受豪門球會目標，熱刺和曼城均對他有興趣，不過他剛剛跟森林簽下新約至2028年，官方新相中更雙手在會徽前做心心，以示對森林的忠誠。

森林班主馬里納基斯親自出動跟他合照，並讚揚：「Morgan是個特別的球員，不止是天份，還有性格和心態。他代表着我們希望這間球會能做到的：他是個贏家，有天份，野心，無懼和自豪。」他承認，「數間球會都對他很感興趣，但我們決意以他為核心建立未來，我向球迷承此諾，我們不會只是志在參與，而是會每季成長變得愈來愈強大。今天是旅程上邁向這個目標的一大步。」

基比斯韋特則表示，「從我當初加盟森林一刻開始，我已感到在家一樣。球迷、隊友和球會每個人的支持都是難以置信。我相信我們在這裏所建立的，而且在馬里納基斯先生的支持和他的巨大野心之下，我渴望置身這個特別成就之中，為未來感到興奮。」森林並未公布續約細節，但在官方IG表示基比斯韋特續約森林為「球會紀錄」。基比斯韋特在2022年夏天以破球會紀錄的2500萬鎊從狼隊加盟森林，過去3年為森林上陣118次，射入18球，交出28次助攻。在上季英超，他34次上陣入7球及8次助攻。

孫興慜很大機會今夏離開熱刺。（Getty Images）

過億購入5新兵 卻得不到頭號目標

熱刺暫時已花5500萬英鎊從韋斯咸收購可踢翼鋒或進攻中場的古度斯，並從拜仁買斷上季借用的年輕前鋒泰爾（Mathys Tel）。防線購入3個中堅，包括朗斯的丹素（Kevin Danso），效力夏德、只得18歲的克羅地亞中堅小將胡斯高域（Luka Vuskovic），以及從川崎前鋒引入日本20歲國腳高井幸大。

可是未能簽入頭號目標基比斯韋特，對他們今夏在轉會市場的收購計劃帶來重擊。孫興慜是熱刺陣中的頭號球星，就算簽入5員新兵，假如失去這位韓國隊長，去除僅餘的星味之後，到底會是否極泰來還是繼續沉淪，實在難以預料。

古度斯加盟熱刺。（熱刺官網）

只得古度斯簽不到基比斯韋特 熱刺兩頭唔到岸

熱刺早前與古度斯簽下一份長約，這位加納國腳將穿上20號球衣。據英國《BBC》報道，古度斯與熱刺簽約至2031年，轉會費方面5500萬英鎊。24歲的古度斯在2023年夏天以3800萬鎊從阿積士加盟韋斯咸，自此成為槌仔幫主力，勝任翼鋒及進攻中場的位置。他在英超兩個球季65次上陣，射入13球及交出9次助攻。

「我是一位踢法直接的翼鋒，身體強壯，擅長過人及創造機會，所以我的比賽風格充滿想像力。」古度斯透過熱刺官網說：「我也喜歡給球迷帶來娛樂。這就是足球的意義所在——它讓球迷們在回家後，以及在他們花錢買票之後，留下美好的回憶。雖然足球比賽本身也是嚴肅和競爭激烈，但我仍然認為，我盡可能地享受這項運動，也盡力為球迷們帶來樂趣。我希望球迷們能夠真正享受我為球隊帶來的一切。」

紐奴領軍下的森林，擅長以高速翼鋒打反擊制勝，而基比斯韋特猶如陣中的節拍控制器，在前場為隊友鋪橋搭路，本身亦具備不錯的速度。熱刺原本的如意算盤，就是一次過買入古度斯和加比斯韋特，如今只買到快馬古度斯，卻得不到前場指揮官基比斯韋特，說得上是「兩頭唔到岸」。轉會市場尚有超過一個月才關閉，熱刺仍有時間物色另一個替代人選，只是市場上同類而在英超表現有保證的選手實在不多。