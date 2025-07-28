C朗做說客出手截糊！艾納斯購祖奧菲歷斯　車路士幾乎平手離場

車路士高價清冗員，以總值4370萬鎊轉會費，將25歲葡萄牙前鋒祖奧菲歷斯（Joao Felix）售予沙特球會艾納斯，幾乎收回去年從馬德里體育會買祖奧菲歷斯的轉會費。車路士已批准祖奧菲歷斯前往利雅得接受體測。報道稱，祖奧菲歷斯本身非常接近回歸母會賓菲加，但艾納斯突然高價出手「截糊」，而且艾納斯派出葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）為說客，C朗表示祖奧菲歷斯來艾納斯與他拍檔，有助他入選葡萄牙國家隊。



祖奧菲歷斯在車路士得不到重用。（Getty Images）

多間英國傳媒報道，車路士與艾納斯就祖奧菲歷斯的轉會達成協議，艾納斯開出一份總值5000萬歐元（約4370萬鎊）的報價，當中基本轉會費為3000萬歐元（約2620萬鎊），附加條款為2000萬歐元（約1750萬鎊）。車路士已准許他前往沙特的利雅得接受體測。

祖奧菲歷斯上季下半季被外借至AC米蘭。（Getty Images）

如果能夠激活所有附加條款，車路士幾乎可以收回當初從馬體會買入祖奧菲歷斯的成本。在2024年，祖奧菲歷斯以大約4500萬鎊轉會費加盟車路士，但得不到重用，上季下半季以500萬鎊借用費，外借至AC米蘭。

葡萄牙今夏贏歐國聯，祖奧菲歷斯都有份捧盃。（Getty Images）

25歲的祖奧菲歷斯今夏與母會賓菲加接觸，有意回歸這支葡超球會，但艾納斯突然出手，開出一份令車路士難以拒絕的報價，而賓菲加難以匹配，只能退出交易。銀彈以外，艾納斯還出動人情牌，由陣中球星C朗為說客，游說祖奧菲歷斯加盟。

C朗游說祖奧菲歷斯加盟，認為兩人在艾納斯多訓練、多合作，有助入選葡萄牙國定隊。（Getty Images）

明年便是世界盃，C朗以國家隊資格說服祖奧菲歷斯來投。C朗表示，若果未來一季兩人可以效力同一球會，一起比賽及訓練，培養默契，可以增加祖奧菲歷斯入選葡萄牙國家隊的機會。

車路士今夏交易頻繁，球員有入有出，出售祖奧菲歷斯之前，他們分別以5200萬鎊及500萬鎊將翼鋒馬度基及門將阿列沙巴拿加售予阿仙奴，另外門將柏度域亦以2500萬鎊轉投般尼茅夫。買人方面，車路士今夏最重磅的收購是6000萬鎊的祖奧柏度，他們正追逐阿積士後衛哈圖（Jorrel Hato）及RB萊比錫中場沙維西蒙斯（Xavi Simons）。