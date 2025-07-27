基奧基尼斯加盟阿仙奴穿上傳奇號碼　槍手今夏再次豪花逾2億英鎊

基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）正式加盟阿仙奴！

阿仙奴、利物浦兩大球會今夏盡情掃貨，然而兩會昔日「慳家」作風，令自家球迷對轉會傳聞不敢盡信，阿仙奴盛傳爭逐基奧基尼斯已有一些時日，今天球會公開他簽約及穿上阿仙奴球衣的官方照片，落實這宗7300萬歐元（約6400萬英鎊）的交易。

隨着基奧基尼斯來投，阿仙奴今夏在轉會市場再次用上超過2億英鎊，力爭各大錦標。不過根據最新消息，他們的收購行動尚未完結。



阿仙奴2025/26夏季轉會窗：



已加盟：基奧基尼斯（Viktor Gyokeres，6400萬英鎊）、蘇比文迪（Martín Zubimendi，6000萬英鎊）、馬度基（Noni Madueke，5200萬英鎊）、莫斯基拉（Cristhian Mosquera，1300萬英鎊）、洛加特（Christian Nørgaard，1000萬英鎊）、阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga，500萬英鎊）



已出售：泰華利斯（Nuno Tavares，約600萬英鎊售予拉素）、馬昆奴斯（Marquinhos，約250萬英鎊售予高士路）



已離隊：佐真奴（Jorginho）、湯馬士柏迪（Thomas Partey）、泰亞尼（Kieran Tierney）、富安健洋、史達寧（結束外借）



阿仙奴 - 暫時消費額：2.04億英鎊

阿仙奴今夏已先後簽入中場基斯甸洛加特（Christian Nørgaard）、蘇比文迪（Martín Zubimendi），門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga），前鋒馬度基（Noni Madueke）和年輕中堅莫斯基拉（Cristhian Mosquera），至於最受注目的中鋒人選，與士砵亭議價多時，終落實6400萬英鎊購入基奧基尼斯。

收購6個球員，用上2.04億英鎊，阿仙奴繼2023/24球季後，再次在夏季轉會窗豪花超過2億英鎊，足見球會對爭標的決心。

基奧基尼斯加盟阿仙奴。（Getty Images）

基奧基尼斯分享決意加盟阿仙奴原因

27歲的基奧基尼斯簽約5年，來季會穿上阿仙奴的14號球衣。這個號碼自從亨利（Thierry Henry）用過之後成為傳奇，之後另外兩位名將禾確特（Theo Walcott）、奧巴美揚（ Pierre-Emerick Aubameyang）都選用，自從青訓產品尼基迪亞（Eddie Nketiah）離隊後空懸。

基奧基尼斯決心加盟阿仙奴，甚至為此罷操，他分享：「我感到這是間適合我的球會，無論是從阿迪達和貝達（阿仙奴足球總監）口中說的，以及我在過去數年所看到的，他們如何踢足球。」

「上季當我跟阿仙奴對壘，我可感到那是一支非常強大、非常難以應付的球隊。那令我選擇阿仙奴，當然同時也因為球會的歷史和龐大球迷基礎。」士砵亭上季在歐聯曾1：5大敗予阿仙奴，槍手一場勝仗，結果幫助他們在轉會市場得到心儀的前鋒。

阿仙奴英超「三連亞」為爭冠再擲重金增兵

阿仙奴今夏決意引入一名頂級中鋒，在斯洛文尼亞高大中鋒錫斯高（Benjamin Šeško）與士砵亭神鋒基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）之間二選一，錫斯高盛傳曾一度接近加盟，阿仙奴與萊比錫遲遲在價錢談不攏。之後風向一轉，指兵工廠屬意基奧基尼斯，這個瑞典中鋒為加盟阿仙奴，不惜與士砵亭決裂，季前訓練拒絕歸隊報到。

阿仙奴與士砵亭目轉會在倫敦進行談判，價錢一度成為障礙，但足球經紀自願減佣金促成交易。昔日在轉會市場出名「慳家」的阿仙奴，近季為爭標一改作風，2023/24暑假更一擲打破球會紀錄的1.05億英鎊從韋斯咸買入迪格蘭賴斯，加上6500萬英鎊從車路士收購夏維斯，加上3400萬英鎊從阿積士買入守將添巴，一個轉會窗花逾2億英鎊提升實力。

阿仙奴仍想簽入艾斯。（Getty Images）

傳願付6000萬英鎊送水晶宮王牌「回家」

阿仙奴連續3季英超得亞軍，距離冠軍總是只差一步，今夏再次花上相同巨額，盡顯爭標決心。不過他們今夏的增兵行動尚未完結，英國《獨立報》消息指，阿仙奴願為一直有興趣的水晶宮前場主將艾斯（Eberechi Eze）付出6000萬英鎊。「轉會達人」羅曼奴亦稱，阿仙奴由今年6月開始已跟艾思的團隊接觸，艾斯本人希望轉會，不過暫時兩會尚未進行談判。

阿仙奴是艾斯少年時期首間球會，但13歲時被放走，游走數間倫敦球會後輾轉在昆士柏流浪展開球會生涯，2020年加盟水晶宮後逐漸打出名堂，上季球隊擊敗曼城贏得足總盃冠軍，正是由艾斯一箭定江山。他上季43次為水晶宮上陣，共取得14入球，11助攻。