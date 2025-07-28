利物浦接受拜仁7500萬歐報價　路易斯迪亞斯獲准離開日本去體測

多間英國傳媒報道，拜仁慕尼黑及利物浦就路易斯迪亞斯（Luis Diaz）的轉會達成協議，拜仁提出一份總值達7500萬歐元（約6550萬鎊）的報價，獲得利物浦接納。利物浦已批准28歲的路易斯迪亞斯離開日本，返回歐洲接受拜仁的體測，相信這位哥倫比亞國腳會跟拜仁簽約4年。



路易斯迪亞斯（右）上周與利物浦訪港。（Getty Images）

英國《BBC》、《天空體育》及《衛報》等多間傳媒報道，拜仁及利物浦已就路易斯迪亞斯達成協議。拜仁早前開價6700萬歐元（約5850萬鎊）遭到利物浦拒絕，之後拜仁提出第二報價，連附加條款總值7500萬歐元，獲利物浦接受。

28歲的路易斯迪亞斯今夏有意離隊，雖然他跟隨利物浦大軍訪問亞洲，但沒有在上周六於香港友賽AC米蘭中上陣。主帥史諾解釋路易斯迪亞斯的訓練好好，沒有受傷，但因為他受轉會傳聞影響，所以不派他披甲。目前利物浦大軍在日本東京，準備周三對橫濱水手。據報利物浦已同意路易斯迪亞斯離開大隊，獨自回歐洲，前往拜仁接受體測。

路易斯迪亞斯上周六未有上陣對AC米蘭。（路透社）

報道表示，路易斯迪亞斯將與拜仁簽約4年，另加一年的續約選項。路易斯迪亞斯在2022年初從波圖加盟利物浦，當時他的基本轉會費為4500歐元，而在附加條款方面，暫時只激活了400萬歐元，換言之利物浦為路易斯迪亞斯向波圖支付了4900萬歐元。

路易斯迪亞斯上周與利物浦在啟德操練。（Getty Images）

效力3年半期間，這位哥倫比亞國腳為利物浦贏得英超、英足總盃及英聯盃冠軍。今夏離隊前，利物浦兩次嘗試與他商談續約，但球會提出的新約待遇都與他的要求有差距。路易斯迪亞斯在2024年已有意離隊，但利物浦留住了他。他與利物浦的合約本身至2027年。

利物浦今夏大灑金錢增兵，在前線方面，以1.16億買入德國國腳科利安華迪斯（Florian Wirtz），再以6900萬鎊羅致法國前鋒艾傑迪基（Hugo Ekitike），但有迪奧高祖達英年早逝，如今路易斯迪亞斯離隊在即，加上達雲紐尼斯亦有可能他投，所以利物浦在前線的增兵步伐未停，主要目標是紐卡素射手阿歷山大伊沙克。