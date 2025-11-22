維港泳2025｜11.22舉行7.31開始報名　優悠組可最多4人組隊同游

中國香港游泳總會（泳總）主辦的「維港泳2025」，將於11月22日（周六）早上舉行，參賽名額為4000個，由7月31日（周四）上午11時起接受網上報名，至9月2日（周二）晚上11時59分截止。今年賽事特色是設有「同行者」安排，讓泳手與親友一同暢泳。



今年「維港泳2025」繼續分為「競賽組」和「優悠組」兩個參賽組別，參賽者將由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點，全長約1公里。

今年「優悠組」將設有「同行者」安排，無論是本地抑或海外泳手，均可與最多另外三名泳手組隊，並以「團體」形式報名及進行抽籤。中籤隊伍的所有成員將會被錄取，並安排在相同時段下水*，讓泳手可與好友一同暢游維港。

今年賽事將於7月31日（星期四）上午11時起接受網上報名，截止時間為9月2日（星期二）晚上11時59分。所有參賽者須符合大會的取錄資格方可參賽，有關賽事詳情、參賽資格及報名事宜，可瀏覽大會網頁 https://www.hkharbourrace.com/。

註：大會將因應參加者及其同行者（如適用）的水試表現而安排下水時段，以較慢者之成績為準。