場地單車世界盃香港站｜李思穎淘汰賽主場摘銀　連續兩站登頒獎台

一連3日的UCI場地單車世界盃香港站今日（17日）開鑼，港隊主將李思穎（Ceci）率先出戰女子淘汰賽，Ceci在上站珀斯摘下國際賽生涯首面獎牌，她在主場延續氣勢，僅負挪威車手摘銀，主場締生涯最佳戰績。



場地單車世界盃香港今日開鑼，首日分別進行男、女子淘汰賽，上站珀斯站在淘汰賽摘銅的李思穎，力爭在主場再登頒獎台。李思穎在資格賽第二組登場，看台不乏學生觀戰，每次她經過也會高呼「李思穎」，為她打氣，李思穎在資格賽以第3名衝線，順利晉級晚上的決賽。

李思穎晚上的決賽，一直保持有利位置，Ceci愈戰愈勇，烏茲別克車手被淘汰後，李思穎成為場上餘下的3名車手之一，鎖定頒獎台位置，然後李思穎再挫法國車手，即使最後不敵挪威車手、前世錦賽銅牌得主Anita Yvonne Stenberg，李思穎在主場創下生涯最佳戰績，在女子淘汰賽摘銀，連續兩站登上頒獎台。

（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

（趙子晉攝）

場地單車世界盃香港站港隊名單



男子淘汰賽 朱浚瑋

男子競輪賽 莫沚駿﹑杜棹熙

男子麥迪遜賽 朱浚瑋﹑曹棨光

男子全能賽 曹棨光

男子爭先賽 吳保利﹑杜棹熙

男子團體追逐賽 朱浚瑋﹑繆正賢﹑伍柏亨﹑曹棨光

男子團體競速賽 莫沚駿﹑杜棹熙﹑翁浚皓



女子淘汰賽 李思穎

女子競輪賽 吳思穎﹑童森

女子麥迪遜賽 李思穎﹑梁穎儀

女子全能賽 李思穎

女子爭先賽 程嬿珊﹑楊礎搖

女子團體競速賽 吳思穎﹑童森﹑楊礎搖



場地單車世界盃香港站賽程



4月17日（星期五）

男﹑女子團體競速賽﹑男﹑女子團體追逐賽﹑男﹑女子淘汰賽



4月18日（星期六）

男子全能賽﹑男子競輪賽﹑女子爭先賽﹑女子麥迪遜賽



4月19日（星期日）

男子爭先賽﹑男子麥迪遜賽﹑女子全能賽﹑女子競輪賽

