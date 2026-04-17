全國壘球賽｜港隊女將打線手感火熱　每日揮棒三百下換來可貴成果

「打棒的細微動作改善了，手感好了，信心更大了。」香港女子壘球隊總教練大島田總結港隊早前參加全國女子壘球錦標賽的表現，尤其面對最終奪冠的強敵四川，港隊取得6分，成為今屆在四川身上取得最多分數的球隊。

「兼職港隊」的路從來不易，這群壘球女將堅持在課餘和工餘時間每天揮棒三百下，汗水終於換來可貴的成果。



去年夏天，港隊戰勝高達攝氏40度的「西安熱浪」，以4勝5負的總成績殺入亞洲盃前六，取得名古屋亞運參賽資格。眾將此後全力備戰，12月參加了全國冠軍盃，今月上旬又前往杭州角逐全國錦標賽，與其餘十支省隊一較高下。

港隊最終取得3勝7負，總成績排名第8，勝仗的對手包括陝西、浙江和南京；至於7場敗仗，對勁敵四川一役，港隊打線發揮出色，取得6分，其中捕手黃楚曦在對方王牌投手柴燚楠手中打了一支過頭安打，給四川送上今屆失分最多的比賽。

港隊打線手感火熱，黃楚曦在四川身上擊出左外野過頭安打。圖為她早前出戰全國冠軍盃。（新華社）

港隊總教練大島田讚賞球員咬緊牙關訓練：「球員練習打棒的時數、日數均有增加，改善了細微動作，手感更好，站在場上信心也更大。」港隊球員每周最少五天要每日揮棒三百下，加上團隊練習，對於全數要工作或上學的港將來說，並不容易，猶幸努力終於換來成果。

談到名古屋亞運，大島田表示港隊要把握餘下幾個月加強守備；球隊之後將北上廣州和陝西集訓及比賽，亞運前尚要出戰全國賽，作為最後檢閱。

大島田對於港隊王牌投手劉雪汶的表現感到滿意。（新華社）