英冠｜李斯特城連續兩季降班　十年前英超童話式奪冠軍今日變悲劇

足球世界的殘酷，在李斯特城身上體現得淋漓盡致。英冠第44輪，李斯特城主場以2：2打和侯城後，離安全區差7分，聯賽只剩兩輪下已篤定降班，來季只能英甲作賽。

這支昔日「奇蹟球隊」兩季內遭遇「兩連降」，而十年前，他們是從小球會逆襲成為英超冠軍的童話創造者。



李斯特城護級形勢已無退路，今仗對侯城只有贏波才能繼續在「ICU吊命」。李斯特城一度憑佐敦占士（Jordan James）與勞基湯馬士（Luke Thomas）3分鐘攻入兩球，以2：1反超前，但侯城奧利華麥貝尼（Oliver McBurnie）致命一擊宣告「狐狸」死刑。賽後李斯特城僅得42分排尾二，與尾四布力般流浪相差7分，李斯特城肯定無法趕上，提前確認降班。

佐敦占士為李斯特城打入十二碼，仍無法幫助東家逃脫連續兩年降班命運。（Getty Images）

李斯特城主席艾也屈（Aiyawatt Srivaddhanaprabha）隨即發表聲明向球迷致歉，表示會主動承擔責任，並許下美好承諾：「將會齊心協力重建、提升，恢復李斯特城應有水準。我們目標很明確——全力以赴，強勢反彈，帶領球會重回巔峰。」

李斯特城主席發表聲明：向球迷道歉。（Facebook@Leicester City Football Club）

聲明中，艾也屈提到：「我們曾經經歷巔峰，現在跌入低谷。」十年前，李斯特城在不被外界看好，以大冷門資態在同一場地王權球場奪得2015/16球季英超冠軍，創造球壇歷史上最偉大的童話。陣中核心占美華迪（Jamie Vardy）更寫下從工人到英超金靴的勵志故事。

十年間，李斯特城從英超冠軍跌落英甲，童話終止。（Getty Images）

然而，輝煌過後變故與挫折接踵而來。2018年，原班主維猜（Vichai Srivaddhanaprabha）觀看完主場對韋斯咸賽事後，乘私人直升機離開時發生意外離世，他的記憶永遠停留在李斯特城能在英超立足的時代。2022/23球季，李斯特城僅獲得英超尾三，降入英冠，次季以冠軍身分殺回頂級聯賽。但這次起落後，李斯特城似乎一直在走下坡路。

上季，李斯特城提早5輪宣告英超護級失敗，黯然降班，今季更是在英冠中表現糟糕，目前以11勝15和18負得42分，得失球差-11排尾二。球隊進入2026年後，只拿到2場聯賽勝利，過去18場比賽更只得一勝，近期更是遭遇7輪不勝。2月份，球會因違反財務公平競爭準則被扣6分，並上訴失敗，讓今季本已表現不佳的李斯特城雪上加霜。最終再次護級失敗，連續兩季降班，亦是隊史142年來第一次連續兩年降班。

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球會管理層的變動以及管理問題，疫情後球會財政面臨巨大壓力，冠軍功臣簡迪（N'Golo Kante）、馬列斯（Riyad Mahrez）、華迪等人相繼離開，使得短暫的童話只是夢一場。現時李斯特城最後希望，只能靠打好剩餘兩場比賽，並指望西布朗違反盈利和可持續發展規則的檢控成立，可能被扣一定的聯賽積分，令李城得以遞補留級。這奇跡出現的機會只能看天意。

另一邊廂，在李斯特城傷心的同時，英格蘭傳奇球星林柏特（Frank Lampard）帶領高雲地利以5：1大炒樸茨茅夫，鎖定今季英冠冠軍。

林柏特領軍高雲地利時隔25年重返英超。（Getty Images）

16個月前，林柏特接手高雲地利時，球隊僅僅高出降班區2分，再之前，林柏特因執教愛華頓時持續低迷被炒。如今，藍狐平民翻身故事講完了，天空藍軍接手寫下時隔25年重回英超的童話新篇章。