英超｜曼聯力克賓福特穩守第三位　卡斯米路臨別秋波繼續穩定輸出

卡斯米路（Casemiro）在曼聯的日子進入倒數，即使這名巴西中場篤定季尾離隊，他依然是「紅魔鬼」陣中的關鍵先生。

曼聯周一（27日）深夜主場鬥賓福特，卡斯米路頭槌建功，攻入今季聯賽第9球，結果曼聯以2：1力克賓福特，穩守聯賽第三位，與來季歐聯資格愈來愈接近。



英超進入最後直路，曼聯為重回歐聯而努力，周一深夜的獨腳戲在主場鬥賓福特，卡斯米路接應哈利馬古尼的頭槌二傳，力壓賓福特守將跳頂頭槌建功，頂入今季第9個入球，繼續刷新效力曼聯單季英超最多的入球紀錄。

卡斯米路力壓對方守將頭槌建功。（路透社）

賓福特失守後取回不少攻勢，幸曼聯防線頂住壓力，上半場末段由錫斯高冷靜建功，即使完場前被對方的贊臣射破大門，曼聯依然以2：1力克賓福特，全取3分。曼聯以61分暫列第三位，領先第四的利物浦3分，並與第六位的白禮頓拉開11分差距，只要在未來四輪多取1分，便可鎖定來季的歐聯資格。

錫斯高為曼聯攻入第二球。（路透社）

臨近季尾，卡斯米路在曼聯的生涯即將結束，這名34歲的巴西中場繼續穩定輸出，今仗除了取得入球，防守上更錄得11次搶斷﹑16次對抗成功﹑9次解圍的全能數據，難怪今仗獲選為最佳球員。

效力曼聯4個球季，卡斯米路已對「紅魔鬼」有濃厚的感情，今季在奧脫福主場披甲只剩最後兩場，這名巴西國腳完場後流下男兒淚，並向在場的曼聯球迷致意。卡斯米路賽後透過社交網站發文，上載親吻曼聯會徽的相片，寫上：「奧脫福氣氛太熾熱了，我們與目標只差一步，加油紅魔鬼。」

卡斯米路親吻曼聯會徽。（Getty Images）

卡斯米路完場後不禁落淚。（Getty Images）

卡斯米路依然是曼聯的「關鍵先生」，每次他交出穩定表現，不少球迷希望他留在奧脫福。曼聯暫代主帥卡域克強調卡斯米路來季不會留隊，「雙方的決定都十分明確」，卡域克讚揚對方的貢獻，「他（卡斯米路）總是傾盡所有，任何關鍵時刻他總不缺席，他帶領球員邁向正確的方向。」