U20女子亞洲盃｜國足0：2不敵日本4強止步　朝鮮大勝韓國殺入決賽

U20女足亞洲盃周三（15日）進行的準決賽中，中國以0：2不敵日本，無緣決賽。



兩隊今屆均以全勝姿態挺進四強，開場5分鐘，日本隊板村真央率先破門。此後，中國隊加強進攻，創造出反擊機會，但未能進球。第24分鐘，日本福島望愛任意球破門，擴大領先優勢。

2026年亞洲足協U20女足亞洲盃準決賽中，中國以0：2不敵日本，無緣決賽。（新華社）

亞洲足協U20女足亞洲盃中國vs日本精華：

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易邊再戰，中國將防線推前，逐漸獲得更多進攻機會；防守端也表現頑強，多次成功攔截並化解日本隊有威脅的進攻。下半場結束前，盧家玉門前亂戰中射門被撲出，最終中國準決賽止步。

U20女國足主教練哥連比爾（Colin Bell）賽後表示：「賽前我們已經預判到，對方會採取一個快速開局，我們一下就被壓得很靠後，在由守轉攻的環節我們也沒有利用好機會。」

下半場我們有機會扭轉局面，創造了幾次很好的進攻機會，雖然沒有實現，但我對球隊在下半場展現出的勇氣感到滿意。

中國在本屆賽事中小組賽三戰全勝，8強賽以2：1戰勝烏茲別克，晉級四強並獲得今年9月在波蘭舉行的U20女足世界盃參賽資格。這是中國隊時隔八年再次進入U20女足世界盃。

本屆征戰U20的女足姑娘們對陣越南前的合影。（新華社）

「關於這次賽事，我們的基本目標是出線，我們已經實現了，並且加上預選賽我們一共贏了7場比賽。過去18個月以來，這些姑娘為球隊付出了全部，我只想對她們說聲謝謝。」

哥連比爾補充說，

中國隊未來幾年應該側重哪些方面是值得深思的。中國隊沒必要複製其他球隊，未來5至10年，我們也許有希望排到世界前十名，但還有很長的路要走。

當天的另一場準決賽中，朝鮮隊以3：0擊敗韓國隊，將於周六（18日）與日本隊爭奪冠軍。

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