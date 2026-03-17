女子亞洲盃︱中國缺王霜負澳洲無緣決賽　卡爾關鍵入球顯巨星本色

女子足球亞洲盃戰至四強階段，缺少王牌前鋒王霜的中國女足，仍能與星光熠熠的澳洲隊平分秋色，惟澳洲隊擁有卡爾（Sam Kerr）在陣，這位女足巨星為主隊攻入2：1關鍵入球，淘汰鏗鏘玫瑰率先晉級決賽。



女子亞洲盃︱澳洲擊敗中國晉身決賽。（Getty Images）

女子亞洲盃準決賽︱王霜停賽 中國對澳洲不落下風

處於換血期的中國女足，以曾效力巴黎聖日耳門的王霜名氣最大，8強時中國隊戰至加時2：0淘汰中華台北，不過她累積黃牌關係，今仗對澳洲需停賽。

這場在帕斯球場上演的準決賽，獲35170球迷入場。缺少王霜之下，中國隊面對主辦國澳洲不落下風，上半場雙方互有攻守，戰至16分鐘澳洲一次快攻，由3位效力女子英超球隊的星級球員炮製入球，卡賓達（Ellie Carpenter）右路放直線，瑪麗科拿（Mary Fowler）接應後傳入十二碼點，霍特（Caitlin Foord）推射得手，澳洲領先1：0。

女子亞洲盃︱張琳艷親自操刀射入十二碼，一度為中國扳平。（Getty Images）

澳洲中堅亨特（Clare Hunt）之後連環犯錯，張琳艷把握良機衝前呈單刀姿勢後，被門將阿諾特（Mackenzie Arnold）撲跌，為中國隊博得十二碼，張琳艷親自操刀射入，助中國隊扳平1：1。

女子亞洲盃︱澳洲隊長兼王牌前鋒卡爾。（Getty Images）

卡爾攻入關鍵球顯巨星本色 領澳洲第五度晉決賽

下半場澳洲再次憑高速突擊得分，入球功臣霍特左路妙傳，卡爾快速入楔後在禁區內扭過門將彭詩夢窄角度射入，盡顯射手本色。澳洲就是憑卡爾這記入球，2：1擊敗上屆冠軍中國隊，歷來第5次晉身女子亞洲盃決賽。

澳洲女足在2006年首晉亞洲盃決賽，當時不敵中國得亞軍，2010年捲土重來擊敗朝鮮首次奪冠。之後在2014、2018再次入決賽，均不敵日本。相隔一屆，澳洲在多位英超球星加持下再次戰至最後階段，力爭第二次踏上頒獎最高一格，對手將會是明日另一場準決賽日本對韓國的勝方。

今屆女子亞洲盃在澳洲主辦，澳洲女足獲視為冠軍大熱門，賽後身為隊長的卡爾說，「我知道我們是其中一支冠軍熱門，但我們經過漫漫長路才能來到這裏，能夠置身決賽感覺真是太好。」她感言，「這班女孩就如我的家人，（如能奪冠）將會是夢想成真。」