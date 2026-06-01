土倫盃中國U19男足1：0挫沙特U21　時隔7年重返賽事即獲勝

【足球】在法國亞維農（Avignon）進行的2026年土倫盃（Festival Espoirs de Toulon）小組賽首輪比賽中，中國U19男足以1：0擊敗沙特U21隊，全場唯一的入球來自中國球員張家鳴射門時導致對手打入的烏龍球。



中國隊本場在身體對抗和比賽節奏上面臨較大壓力，但仍在局部反擊和十二碼球中創造機會。第12分鐘，中國隊右邊路推進後傳中，前鋒張家鳴射門，皮球碰到沙特隊員後反彈入網。第60分鐘，沙特中場球員甘迪（Rakan Al Ghamdi）被罰出場。少打一人的沙特隊隨後直接進行四個位置的調整，雖然穩住了局勢，但是依然機會寥寥。對中國隊而言，最困難的階段是全場補時期間，最終這支U19男足頂住了沙特隊的追分攻勢，將1：0的比分保持到比賽結束。

中國U19男足以1：0擊敗沙特U21隊。（X@TournoiMRevello）

中國U19男足以1：0擊敗沙特U21隊：

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這是中國球隊時隔7年再次參加土倫盃。對於這支以2007年齡段球員為主體的中國U19男足而言，本屆賽事的一大特點是「以小打大」。

此外，中國隊此次參賽還面臨人員不整的困難。受國內聯賽和球會比賽安排影響，部分主力球員未能第一時間抵達賽區，球隊在陣容磨合、體能儲備和比賽節奏適應方面都受到一定影響。

中國足協相關負責人表示，中國U19男足重返土倫盃，是一次「以小打大、以弱抗強」的鍛鍊機會，比賽結果未必理想，但本屆賽事更重要的意義在於讓年輕球員在高強度國際比賽中接受檢驗、積累經驗。

中國U19男足對陣名單。（X@TournoiMRevello）

土倫盃創辦歷史悠久，長期被視為世界青年足球人才展示的重要舞台。本屆賽事為第52屆，於5月31日至6月13日在法國南部多地舉行，共有10支球隊參賽。中國隊與沙特阿拉伯、哥倫比亞、剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo，又稱民主剛果，或剛果金）和突尼西亞同分在A組，B組球隊包括加拿大、科特迪瓦、日本、葡萄牙和委內瑞拉。

按照賽程，中國隊接下來將在小組賽中對剛果民主共和國U23、哥倫比亞U19和突尼西亞U23。

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