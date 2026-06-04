皇馬20年來首次真正選會長　佩雷斯打摩連奴牌　對手豪言簽夏蘭特

皇家馬德里即將迎來近20年來首次具有競爭性的會長大選，兩大陣營在投票前夕拋出重磅承諾。力爭連任的「老佛爺」佩雷斯（Florentino Perez）承諾將會帶回「狂人」摩連奴（José Mourinho）重掌銀河艦隊帥印。至於37歲的富豪挑戰者列基美（Enrique Riquelme）則高調宣布，將會尋求簽下曼城神鋒夏蘭特（Erling Haaland）及中場簡迪（Rodri）。



皇馬將於當地時間6月7日（周日）展開為期11個小時的會長選舉投票，屆時約十萬名會員將在時任會長佩雷斯與挑戰者列基美中2選1，決出未來4年的皇馬掌舵人。

79歲的佩雷斯已連續五屆在無競爭對手下自動當選。（Getty Images）

今年79歲的佩雷斯自2000年起擔任皇馬會長（除2006年至2009年缺席3年外），過去五屆在無競爭對手下自動當選。佩雷斯在參選中承諾，摩連奴將回巢執教皇馬。佩雷斯在選舉社媒上發佈一段影片，內容為「當他們在電視上講講講，我們還有『MOUcha』歷史要去創造。」畫面最後是摩連奴身著皇馬球衣出現，文案中巧妙融入摩連奴名字，用以表達「So much history to make.」

佩雷斯承諾摩連奴將會重掌皇馬帥印。（X@Florentino2026_）

此外，佩雷斯在接受《西班牙報》訪問時表示，將會在周四宣布皇馬下季首筆重要簽約，球會一直的目標都是：擁有更好的球員，並保持勝利。據ESPN周二報道，皇馬已與利物浦法國後衛干拿迪（Ibrahima Konaté）達成協議。

37歲再生能源企業家列基美不甘示弱，日前登上電台當眾展示夏蘭特的皇馬9號球衣，更揚言連曼城的中場核心、應屆金球獎得主洛迪卡斯簡迪（Rodri）亦是他的囊中之物。早前，他還表示將會邀請球會傳奇魯爾（Raul Gonzalez）擔任體育總監。

至於主帥方面，列基美則保持神秘，只表示將會引入一位「優秀主帥」，並未透露人選範圍。

37歲再生能源企業家列基美表示會為皇馬帶來夏蘭特與洛迪卡斯簡迪。（Getty Images）

但是，轉會專家Romano隨後向夏蘭特父親與經紀人了解情況，關於夏蘭特加盟皇馬的消息很快被澄清，「這些報道很有意思，但並非事實。我們祝願皇家馬德里主席選舉中的兩位候選人一切順利。」曼城方面亦沒有收到夏蘭特離隊申請，有信心挪威球星將繼續為藍月亮效力，雙方合同至2034年夏天才期滿。