西甲｜皇馬再爆內部不和　麥巴比自稱淪為第四前鋒　艾比路亞反擊

法國巨星麥巴比（Kylian Mbappe）賽後受訪時「爆大鑊」，直言主帥艾比路亞（Alvaro Arbeloa）告知他已淪為隊中「第四前鋒」，引發艾比路亞在發佈會上即場「反擊」指其誤解。



皇馬於周五（15日）凌晨坐鎮主場以2：0擊敗奧維多，麥巴比傷愈復出助攻祖迪比寧咸（Jude Bellingham）攻入第2球。今仗勝果已無關緊要，但皇馬內部問題再一次毫不掩飾地公開在大眾眼前。

麥巴比傷愈復出遭主場球迷狂噓。（Getty Images）

麥巴比後備入替後，主場球迷發出陣陣噓聲，以此來表達對這位球星受傷期間去度假以及缺席國家打吡的不滿。麥巴比則是一直堅持稱休假獲球會批准，並理解球迷噓聲：「我們必須接受。這是球迷的意見。今晚不會有人因此去死。這很正常，當我們輸球時，球迷就會選擇球員去承擔，這些事會發生在每一個球會。」

真正的重頭戲是麥巴比爆料主帥告訴他是球隊的第4前鋒，「排在馬斯坦杜奧奴（Franco Mastantuono）、雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）和干沙路加西亞（Gonzalo Garcia）之後。我接受這個結果，並盡力踢好分配給我的時間。我覺得我踢得很好。我已經準備好正選了。我並不生教練的氣。你必須尊重教練的決定。我會努力爭取重回正選陣容。」

麥巴比賽後大爆料，稱已淪為球隊第4前鋒。（Getty Images）

艾比路亞對麥巴比言論措不及防，賽後發布會否認該說法，稱可能是之前與麥巴比的談話令他產生誤會，「如果你想的話，你可以將麥巴比發言給我聽，我們可以討論一下。在我聽到他說了什麼之前，我不會對他說的每一句話都發表評論。只要我還在這個位置上，我就決定誰上場誰不上場。我不在乎他們叫什麼名字。」

艾比路亞解釋麥巴比言論稱他可能是誤會了。（Getty Images）

有傳皇馬已接觸摩連奴（José Mourinho），加上今季成績不佳，艾比路亞來季繼續執教可能性並不大，然而，在最後的三場聯賽中，麥巴比並沒打算讓這位皇馬前輩安寧度過，而是通過一番陰陽怪氣言論將兩人關係公開，給予外界極大的疑惑和想象空間。

皇馬內部早已亂成一團糟，職球員之間關係多次陷入緊張，麥巴比與教練團隊此前已有矛盾，《The Athletic》透露，麥巴比曾在訓練中與教練團隊發生過衝突，原因是練習時被判罰越位。