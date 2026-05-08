皇馬國家打吡前內訌　傳曹亞文尼動武華維迪傷頭　眾將屢傳不和

皇家馬德里於周五（8日）發公告，將會對費達歷高華維迪（Federico Valverde）與曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）發生衝突事件進行調查。

有指曹亞文尼出手揮拳打華維迪，後者更一度傳出頭部受傷甚至腦震盪要送院。皇馬現時公布華維迪將因頭部外傷休戰10至14日，意味他將缺席本港時間周日深夜進行的西班牙國家打吡。

目前西甲榜首巴塞隆拿領先皇馬11分，今仗只要再取1分取可篤定封王。



當地傳媒《阿斯報》指，華維迪與曹亞文尼在周三練習時發生肢體衝突，要隊友勸止；二人再於周四練習時動作粗暴，有指因華維迪指責曹亞文尼將二人昨日爭吵內情透露給傳媒，後者雖否認但華維迪堅持他有爆料。結束練習返回更衣室二人仍然未停止爭吵，華維迪喋喋不休，隊友勸解無效，曹亞文尼最終忍無可忍動手打中華維迪頭部，後者撞頭後倒地。事後華維迪在妻子陪同下前往醫院檢查。

費達歷高華維迪不滿曹亞文尼將球隊爭吵爆料給傳媒，曹亞文尼否認，導致二人發生矛盾。（Getty Images）

事後，華維迪又交出另一種說法，他在球會發聲明後，於Instagram發出限時動態，稱二人爭吵中自己不小心碰到桌子，他並沒有與隊友打架。「比賽的疲勞與挫敗讓所有事情變得更加嚴重。顯然有人故意操縱，故意散布消息，加上皇馬本季顆粒無收，一直處於風口浪尖，所有事都會被放大。我對這種情況感到憤怒，看到我們中的一些人在季尾耗盡最後一絲力氣，士氣低落，我的沮喪已達到會同隊友爭吵的程度。」

「我很抱歉，正在經歷的一切讓我很痛苦。皇馬是我生命中最重要的事情之一，我無法對它漠不關心，一連串事情累積變成一場無意義的爭吵，有損我的形象，也讓他們可能捏造事實，誹謗我、誇大其詞。我相信我們在場外的分歧都會在場上煙消雲散。」

華維迪IG發長文給出另一說法。（Getty Images）

在莫迪歷（Luka Modric）與盧卡斯華斯基斯（Lucas Vazquez）離隊後，華維迪被委以重任，接過卻奧斯（Toni Kroos）的8號波衫，並被提拔為隊長之一。西班牙《世界報》將他評價為個性鮮明的球員，他充滿激情、敢於拼搏，但連敗陰影下，他會變得暴躁，例如，在西超盃決賽2：3不敵巴塞隆拿後，他砸壞了更衣室一台咖啡機。

作為皇馬隊長，華維迪認真的態度受到認可，但還有脾氣火爆的一面。（Getty Images）

主帥艾比路亞（Alvaro Arbeloa）在二人衝突中保持沉默，進一步顯示皇馬更衣室面臨失控，內部問題似「火藥庫」，爆完一個又一個。麥巴比（Kylian Mbappe）因腳筋受傷休養期間與女友前往意大利度假被批不合時宜，隨巴黎聖日耳門殺入歐聯決賽，關於這名頭號球星的爭議愈來愈多，更有「沒有麥巴比球隊會更好」的言論出現，萬人請願皇馬將其出售。

上月時，德國後備魯迪格（Antonio Rüdiger）被爆出曾與隊友艾華路卡利拉斯（Alvaro Fernandez Carreras）發生衝突，前者更掌摑對方。球隊另外兩位大版球星雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）與祖迪比寧咸（Jude Bellingham）更直接在歐聯8強賽場上發生口角。再遠至首循環西甲國家打吡，雲尼斯奧斯被換下後一直喋喋不休，並無與時任教頭沙比阿朗素（Xabi Alonso）握手便直接走入更衣室。

皇馬今季極大機率四大皆空。（Getty Images）

香港時間周日深夜3時，皇馬將作客巴塞隆拿上演次循環國家打吡。皇馬今季一系列問題，源於戰績難以達到球員與外界的心理預期，歐聯被拜仁淘汰8強止步；西超盃決賽敗予巴塞隆拿；國王盃16強爆冷遭西乙球會阿爾巴塞特淘汰，聯賽又落後巴塞隆拿11分，如無法贏下本周日的國家打吡，皇馬將目送死敵提前奪得本季西甲冠軍，而就算處於混亂中的皇馬能在今場擊敗巴塞隆拿，亦需要在之後3輪保持全勝且對手全敗的才能後上奇蹟奪冠，皇馬今季如此陣容最終四大皆空，如果呈現內部不和絕對非一日之寒。