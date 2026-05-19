西甲｜隊長卡華積季後離隊　23年皇馬生涯告終　曾六奪歐聯冠軍

西班牙後衛丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）將在本賽季結束後離開皇家馬德里，為長達23年的皇馬生涯寫下句號。



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34歲的丹尼爾卡華積在10歲時便加入皇馬青訓體系，在梯隊效力10年後，於2012年離隊加盟利華古遜（Leverkusen）一個賽季。

皇馬隊長西班牙後衛丹尼爾卡華積。（Getty Images）

本賽季丹尼爾卡華積代表皇馬出場：

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一年後，丹尼爾卡華積重返皇馬，並在接下來的13個賽季效力一隊，共贏得27座冠軍獎盃，見證球會歷史上最成功的時期之一。他也在本賽季初接替離隊的莫迪歷（Luka Modric），成為皇馬隊長。

對於丹尼爾卡華積的離隊，皇馬星期一（5月18日）發布聲明說：

皇家馬德里與隊長丹尼爾卡華積達成協議，他將在本賽季結束後結束這段精彩的球員生涯。

丹尼爾卡華積是歷史上僅有5名六奪歐聯冠軍的球員之一，也是皇馬過去十年創造歐聯輝煌的核心球員。

他代表皇馬出場450次，攻入14球。在2024年歐聯決賽中，他的入球幫助球隊贏得隊史第15座歐聯獎盃，同時當選決賽最佳球員。

丹尼爾卡華積代表皇馬出場450次，攻入14球。（Getty Images）

不過，丹尼爾卡華積近年受嚴重膝傷困擾。2024年在西甲聯賽對壘維拉利爾（Villareal）的最後時刻，他遭遇重傷，之後始終未能完全找回最佳狀態。

國家隊方面，丹尼爾卡華積代表西班牙出戰51場比賽，並隨隊贏得2024年歐國盃冠軍及2023年歐國聯冠軍。

2024年丹尼爾卡華積（右）代表西班牙征戰歐國盃。（Getty Images）

皇馬主席佩雷斯（Florentino Perez） 形容丹尼爾卡華積是「皇馬及青訓體系的傳奇與象徵」，並說：

這裏永遠都是他的家。

皇馬會方將在香港時間星期日（5月24日）凌晨對畢爾包（Athletic Bilbao） 的西甲煞科戰中，在班拿貝球場向丹尼爾卡華積致敬。

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