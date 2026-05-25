足球｜麥巴比蟬聯西甲金靴獎　哈利卡尼狂轟36球奪歐洲金靴獎

【足球】今季西甲落幕，亞軍皇家馬德里主場以4：2擊敗畢爾包，麥巴比（Kylian Mbappe）攻入一球，以25球奪得西甲金靴獎。早已提前奪冠的巴塞隆拿客場「送禮」，以1：3不敵華倫西亞，正在養傷的進攻發動機耶馬（Lamine Yamal）以11次助攻成為西甲助攻王。除了巴塞和皇馬，維拉利爾、馬德里體育會 、貝迪斯獲得下賽季歐聯入場券。



麥巴比連續兩個賽季獲得西甲金靴獎，但本賽季在歐洲金靴獎競爭中毫無競爭力。

麥巴比以25球奪得西甲金靴獎。（Getty Images）

麥巴比在皇馬效力的場上表現：

+ 7

歐洲金靴獎採取積分規則，歐洲五大聯賽入一球積2分，葡超等小聯賽入一球積1.5分。德甲金靴獎哈利卡尼（Harry Kane）本賽季攻入36球，積72分，提前鎖定新科歐洲金靴獎。英超金靴獎夏蘭特（Erling Haaland）則攻入27球，積54分，在歐洲金靴獎排行榜排名第二。麥巴比的25球積50分，排名第三。

上賽季，麥巴比憑藉31個西甲入球摘得歐洲金靴獎，不過已經是歐洲金靴獎最近11個賽季的最差表現。上賽季葡超金靴獎約基利斯（Viktor Gyokeres）攻入39球，積分只有58.5分。上賽季英超金靴獎得主沙拿（Mohamed Salah）攻入29球，積58分，以微弱差距排在約基利斯之後。

「絕代雙驕」美斯（Lionel Messi）和C朗拿度（Cristiano Ronaldo）把歐洲金靴獎推到其他球員難以企及的高度。美斯在2011/12賽季和2012/13賽季蟬聯歐洲金靴獎，分別攻入50個和46個西甲入球。C朗拿度在2014-2015賽季奪得歐洲金靴獎，攻入48個西甲入球。利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）在2020-2021賽季奪得歐洲金靴獎，攻入41個德甲入球。

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