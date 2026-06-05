法網︱世界排名114女將童話式入決賽　驚喜之旅一度憂無錢住酒店

當一項運動已高度發展，童話式的冷門世上絕無僅有。不過世界排名114的波蘭女將華蓮絲嘉（Maja Chwalinska）在今屆法國網球公開賽（法網／Roland-Garros）一路從外圍賽殺入決賽，寫下賽事歷來最大冷門，世上原來仍然有童話。



法網︱世界排名114女將華蓮絲嘉（Maja Chwalinska）童話式入決賽。（路透社）

與施安迪同年出生的波蘭女將 少年時代同創輝煌

來自波蘭，2001年出生，兩項資訊是否似曾相識？華蓮絲嘉從小已跟施安迪（Iga Świątek）一起打波，「我們10歲已經認識，相識多年，她是個偉大的冠軍，為我們所有波蘭人帶來啟發。」她可能沒有想過，自己亦將會成為另一位國民偶像。

少年時代，華蓮絲嘉與施安迪拍檔打雙打，老友鬼鬼的二人在2015年合力贏得歐洲14歲以下（U14）雙打冠軍、翌年再奪U16冠軍，2015年一起在波蘭一項賽事首戰職業賽，並在國家隊並肩作戰，2016年聯手為波蘭贏得少年聯合會盃冠軍。2017年澳洲網球公開賽（澳網），她與施安迪獲得少年組女子雙打亞軍，可是二人之後的發展走上截然不同的方向。

2017年澳洲網球公開賽華蓮絲嘉（左）與施安迪（左2）獲得少年組女子雙打亞軍。（Getty Images）

網球事業壓力大深受抑鬱症困擾 一度暫別球壇

施安迪專注單打，2020年首奪法網冠軍，曾長期保持世界排名第一，至今6奪大滿貫。華蓮絲嘉升上成年組後，卻陷入痛苦掙扎。2021年溫布頓外圍賽首圈出局後，壓力終於爆煲，當時她在Instagram帖文寫道，已受抑鬱症困難兩年，宣布暫別網球生涯，而且未定下歸期。她憶述，「一開始的時候我強迫自己繼續，以為只要保持堅強和不斷練習就可以。接下來我不能再起床，了無生氣。我知道自己需要休息，否則不能活下來。」

她坦言，那時候不知道自己會否復出賽場，離開網球的日子，她與朋友相聚，喝咖啡或購物，不用再多想事業。這個運動狂熱的女生，不打網球時轉而嘗試跑步和拳擊，「4個月後，我決定回來。我要先弄好腦袋中的數件事……很開心我回來了。」走過最黑暗的時刻，她走進紋身店，在她打球的左手手背紋上一個細小的「FREE」字，她不願向傳媒解釋選擇這個字的原因，為了自由還是把自己釋放，任由大家演繹。

WTA網站仍顯示，華蓮絲嘉女單世界排名114位。（WTA官網）

打好基礎重新出發 今屆法網譜寫童話

事實證明，先照顧好自己的心理健康才重新出發的決定絕對正確，華蓮絲嘉一年後重回溫布頓，首次從外圍賽突破、晉身大滿貫主賽圈，更在首圈成功擊敗對手。她在次級的ITF賽事和WTA 125級別賽事努力爭取成績，一步步打好基礎，來到今年法網終於破繭而出。

從外圍賽晉級後，她連遇強手，逢關過關：首圈擊敗中國「一姐」鄭欽文、次圈挫23號種子梅頓絲、第3圈與前世界排名第3的薩姬莉（Maria Sakkari）力戰3盤下出線，16強勇挫法國主場球手柏妮（Diane Parry），並在8強再次直落兩盤擊敗22號種子嘉蓮絲卡雅（Anna Kalinskaya）。4強面對擊敗「一姐」莎巴蘭卡的俄羅斯球手施妮達（Diana Shnaider），一場硬仗再以7：6、6：4勝出，成為法網歷來首位從外圍賽晉級的決賽球手，也僅為繼拉度簡奴（Emma Raducanu）2021年贏得美網後大滿貫歷來第二人。

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突創佳績的煩惱——一度無錢住酒店 波蘭公司及時出手

突如其來的佳績，連她本人也未能想像，甚至一度帶來難題——「我不夠錢付酒店費用，賽會在比賽後才會把支票給你。」她沒想過會在巴黎留足3個星期，獎金又未到手，幸好她在賽後記者會這番話成功外傳，波蘭能量飲品公司Oshee在緊急關頭施以援手，為她解決餘下酒店費用，「我非常感激他們。」

出道多年累積86萬美元比賽獎金，今次的法網之旅短短日子已賺得近163萬英元，而她無論能否奪冠，世界排名會火速由賽事前的114位，升上前30名，一鳴驚人的演出換來名利雙收。

曾4度稱霸法網的老友施安迪，今年在16強已出局，留到最後的華蓮絲嘉，繼施安迪之後成為波蘭自公開賽年代歷來第二位晉身法網決賽球手，賽後一度有口難言：「我尚未能梳理我的感受。」她表示，今次賽事以來只專注在每場比賽，「坦白說，我感受不到它是我的一個非常、非常重大時刻。當賽事完結，我有時間好好處理發生過的事情和感受，便一定會感受到。」

華蓮絲嘉表示，施安迪沒有跟她談戰術或提供意見，只為她送上祝賀訊息。不過敗給她的施妮達已明言，會為她的雙打拍檔、另一位決賽球手安祖莉娃（Mirra Andreeva）提供有關華蓮絲嘉的情報。