法網︱莎巴蘭卡挫大坂直美　精彩對決或開啟晚上戰女子賽事大門？

法國網球公開賽（法網／Roland Garros）女單16強重頭戲，世界排名第一的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）大戰4奪大滿的大坂直美（Naomi Osaka），大會終於安排女子比賽在晚上黃金時間於中央場Court Philippe Chatrier上演。

一場精彩的強手對決，莎巴蘭卡花1小時27分鐘以7：5、6：3獲勝，這位網球「一姐」期望，今場會是更多女子組賽事獲安排在晚上時段舉行的開端。



法網︱女單16強重頭戲，世界排名第一的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）大戰4奪大滿的大坂直美（Naomi Osaka）。（路透社）

為何法網一直不願安排晚上打女子賽事？

今場16強之前，法網賽會自2023年起，一直未再安排任何女子組賽事在晚上的黃金時段舉行，引發外界熱議。賽事總監瑪莉絲蒙（Amélie Mauresmo）昔日在賽場馳騁多年，卻依然作此安排，她去年曾解釋這個決定是基於物流管理及觀眾體驗，因為女子賽事採3盤2勝制，比賽時間較男子賽事短。男單賽事入場觀眾至少可看3盤以上的比賽，讓球迷可在晚上黃金時段有更長觀戰時間。

此外，為免影響賽事日程進度以及比賽延續至凌晨，晚上各場館的只會安排一場賽事，而賽會與當地直播商的協議，也是每晚只直播一場焦點賽事。男單比賽時間較長，於是賽事順理成章編排晚間賽事時，清一色為男單比賽。瑪莉絲蒙當時甚至提到，部分著名女球手曾特別要求不想在晚上出賽，卻未有公開說明是哪些球手有此要求。

「希望今場是個開始，我們為女子晚間賽事打開大門」

不過可能這場戲碼實在太強，今次法網16強在Court Philippe Chatrier上演的壓軸重頭戲，是莎巴蘭卡對大坂直美。兩大力量型女子頂級球手的對決，令法網時隔3年終於再次有女子賽事在晚上舉行。比賽看得球迷津津有味，狀態巔峰的莎巴蘭卡獲勝後稱：「希望今場是個開始，我們為女子晚間賽事打開大門。」

大坂直美亦說：「很榮幸大會安排我們在這個時段出戰，希主未來他們也會繼續這樣做。」能容納近15000球迷的Court Philippe Chatrier近乎爆滿，兩大女子球手的比賽精彩之餘，還有額外娛樂成份——大坂直美繼續她的個人「時裝秀」，再次展示一條靈感源自巴黎艾菲爾鐵塔的閃亮金銅色裙子華麗進場，而莎巴蘭卡勝出後，發表即場感言時表演一下moonwalk舞步，觀眾均十分受落。

勇於發聲的莎巴蘭卡續稱：「我認為，今場比賽的氣氛和注目程度可讓賽會重新考慮一下，至少安排部分女子賽事在晚間舉行。」

法網自從2021年引入晚上賽事，61節晚上賽事歷來只曾上演5場女子組比賽，包括今場莎巴蘭卡對大坂直美。而在今場之前，對上32節晚上賽事全部皆為男子組比賽。