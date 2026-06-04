法網︱莎巴蘭卡突失準連輸10局敗陣　爆冷不斷女單亦將誕新冠軍

法國網球公開賽（法網／Roland-Garros）8強階段繼續爆冷，世界排名第一的莎巴蘭卡在首盤贏6：3，第二盤亦以4：1、30：0拋離施妮達（Diana Shnaider），當時相信世上無人能料比賽之後的發展。

她之後在第二盤仍以5：4領前，第10局比分30：30，距離4強只差兩分，莎巴蘭卡卻突然失準，她在比賽後段連輸10局，22歲的施妮達以3：6、7：5、6：0反勝，首度晉身大滿貫4強，同時意味女單賽事會跟男單一樣，會有一位新的大滿貫得主誕生。



法網︱「一姐」莎巴蘭卡比賽中途突失準，連輸10局由贏變輸。（路透社）

莎巴蘭卡遙遙領先下突失準 連輸10局贏變輸

莎巴蘭卡賽後沮喪得揚言想「退役」，記者會上當賽會主持請她分享感受，她聳一聳肩回應：「沒有想法，沒有感受，現在只想放棄網球」（Just want to quit tennis right now），她隨即補充，「不過我們會在數天後再看看，希望我心理上能重回正軌。」

這位世界排名第一女將近年表現相當穩定，今屆法網是她連續第14次晉身大滿貫8強，首盤贏6：3，次盤領先4：1、30：0，連續兩年入4強看似無懸念，想不到她在遙遙領先下反而愈打愈緊張，完全發揮不出應有水準。

第二盤她領先局數5：4，細分30：30，距離4強只差兩分，這位冠軍大熱卻倒下了，莎巴蘭卡稱：「我不知道上次連輸10局是什麼時候的事，心理上我進入了一個非常深的黑洞，無法走出來。」

賽後極沮喪：「沒有想法，沒有感受，現在只想放棄網球」

莎巴蘭卡繼而把不滿發洩在賽會身上，認為比賽期間陣風太強，場館應關上頂蓋，「我不知道為何他們任由它繼續打開，就算是在正在領先，那也是非常醜陋的網球。我完全不明人們為何能夠坐在那裏看我比賽。」

在莎巴蘭卡離開後約90分鐘，當男單8強奧格艾里阿森（Felix Auger-Aliassime）對高波利（Flavio Cobolli）一仗戰至第二盤，賽會確實把Court Philippe Chatrier的上蓋關上，證明莎巴蘭卡並非無的放矢。

法網︱施妮達做足功課把握莎巴蘭卡大風下失準良機，成功在劣勢中反勝。（路透社）

對手做足功課 把握莎巴蘭卡大風下失準良機

與此同時，亦不禁令人回想起去年法網決賽，她同樣在領先一盤下，在大風中遭歌芙（Coco Gauff）反勝一幕。

她的對手施妮達明顯有做功課，「我有看那場比賽，知道它同樣是超級大風，因此我腦海中當然有想起去年她對歌芙時的掙扎。是的，我必須利用這次機會，需要調整並做到最好。」這位年輕俄羅斯果然完美地做到，更令「一姐」比賽後段連輸10局。

法網︱經外圍賽晉級的波蘭24歲波蘭球手華蓮絲嘉（Maja Chwalinska）是今屆賽事最強黑馬。（路透社）

女單同樣將誕生新大滿貫得主 準決賽只得一人曾入4強

這場意外賽果，亦令今屆法網繼男單肯定會誕生一位新的法網及大滿貫得主後，女子單打亦出現同樣情況。22歲的賽事25號種子施妮達目前世界排名23，她在大滿貫歷來最佳成績就是在今屆法網寫下的4強。

而她的準決賽對手，更是今屆賽事最強黑馬——經外圍賽晉級的波蘭24歲波蘭球手華蓮絲嘉（Maja Chwalinska）。這位女單世界排名114位的球手晉級路上連遇強手，華蓮絲嘉首圈擊敗中國「一姐」鄭欽文、次圈挫23號種子梅頓絲、第3圈與前世界排名第3的薩姬莉（Maria Sakkari）力戰3盤下出線，16強勇挫法國主場球手柏妮（Diane Parry），並在8強再次直落兩盤擊敗22號種子嘉蓮絲卡雅（Anna Kalinskaya）。今屆法網前，她歷來在大滿貫的最佳成績已經是2022年在溫布頓置身第2圈，她在今次賽事的表現一鳴驚人。

俄羅斯的安祖莉娃（Mirra Andreeva）曾拒絕評論戰爭，下場4強對歌絲迪克一戰肯定更添火藥味。（路透社）

另一場準決賽由烏克蘭23歲球手歌絲迪克（Marta Kostyuk）大戰俄羅斯天才少女安祖莉娃（Mirra Andreeva）。今次是歌絲迪克個人首度晉身大滿貫4強，而準決賽4位球手中年紀最細的安祖莉娃，反而是大滿貫往績最強一人，她繼去年後連續兩年置身法網4強階段，這位賽事8號種子亦是當中世界排名最高的一位。

上仗歌絲迪克在賽後記者會不點名批評對俄羅斯入侵烏克蘭保持沉默的俄羅斯球手，由於安祖莉娃一直宣稱「專心打好網球」而拒評局勢，為這場準決賽增添話題。