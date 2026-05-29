法網｜世一冼拿次圈大熱倒灶　自揭賽中頭暈乏力　輸球與高溫無關

2026年法網男單次圈昨日（28日）爆出大冷門，世界排名第一的意大利名將冼拿（Jannik Sinner），手握兩盤領先、第三盤一度形勢大好情況下，身體機能突然「斷電」。最終，洗拿被阿根廷黑馬施雲度奴（Juan Manuel Cerundolo）逆轉，第二圈出局。



隨着法網兩連霸的西班牙名將艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因傷退賽，從未奪得法網冠軍的冼拿成為無可爭議的頭號奪冠熱門，有望實現職業生涯「全滿貫」。洗拿次圈對手，世界排名第56位的施雲度奴之前從未擊敗過世界排名前十的球手。

世界排名第一的洗拿在法網次圈爆冷遭阿根廷小將淘汰。（Getty Images）

現時巴黎氣溫高達攝氏32度，洗拿稱於比賽日起床時感覺身體不適。比賽開始後，冼拿以6：3、6：2連下兩城。轉折點發生在第三盤，洗拿一度以5：1領先，賽後他透露在比賽中感覺頭暈乏力、想吐，於是請求醫療暫停。

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暫停過後，洗拿身體狀況更加糟糕，他多次在場上彎腰，跑動大幅減少，休息時不斷透過敷冰袋、吹風扇及飲用功能飲料，試圖緩解眩暈感，並在第三、四盤結束後短暫離場調理。洗拿賽後表示：「我已經不記得上次這麼虛弱是什麼時候，但沒辦法，這就是我的極限，這就是競技體育。」

17歲阿根廷小將連轟6局，以7：5反勝搶下第三盤。隨後的第四、五盤，冼拿體能徹底崩潰，最終以6：3、6：2、5：7、1：6、1：6兵敗巴黎。

阿根廷小將上演驚天反勝。（Getty Images）

儘管爆冷出局，洗拿拒絕將輸球原因歸結為高溫所累，「天氣不錯，未到酷熱地步，是我狀態不好。」洗拿補充道：「過去幾個月參加了太多比賽，沒有時間恢復。現在有時間休息了，為溫網做好準備。」