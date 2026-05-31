法網︱冼拿祖高域相繼下馬男單肯定誕新王　巴黎熱浪侵襲不停爆冷

今屆法國網球公開賽（法網／Roland-Garros）在巴黎攝氏逾30度高溫熱浪侵襲下，從首圈開始至今不斷爆出冷門賽果，當中男子單打為「重災區」，世界排名第一兼頭號種子冼拿（Jannik Sinner）次圈止步，當3號種子祖高域亦在第3圈下馬後，餘下球手無人曾贏得大滿貫，今屆賽事肯定會有一位新王者誕生。

女單方面情況亦不遑多讓，繼上輪2號種子列巴堅娜（Elena Rybakina）後，4號種子兼應屆冠軍歌芙（Coco Gauff）戰至32強同樣止步，今天開始展開的16強賽事，4屆法網冠軍施安迪意外地以5：7、1：6不敵烏克蘭的歌絲卓（Marta Kostyuk），或許已無球手能阻止莎巴蘭卡首奪法網。



法網2026︱祖高域第3圈在領先兩盤大好形勢下，爆冷2：3不敵巴西19歲小將方辛加（João Fonseca）。（路透社）

今屆法網早段狂吹冷風 冼拿、祖高域相繼下馬

今屆法網未展開已接連傳壞消息，連續兩屆冠軍艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因傷未能出戰，意大利的穆薩迪（Lorenzo Musetti）、丹麥的魯尼（Holger Rune）、英國的德拉柏（Jack Draper）同未趕及傷癒出賽，獲列17號種子的法國主場球手菲斯（Arthur Fils），亦於臨開賽前退賽。

到主賽圈開始，男單首圈6號種子麥維迪夫，7號種子費斯，9號種子布比力克3位前列球手相繼倒下，賽事32位男單球手，竟多達8人在此圈已出局，佔總數25%；次圈最轟動當然是狀態正勇的「一哥」冼拿毫無預警下苦戰5盤出局；正當艾卡拉斯和冼拿都不在，大家以為祖高域再有大機會向第25個大滿貫邁進，塞爾維亞天王第3圈在領先兩盤大好形勢下，2：3不敵巴西19歲小將方辛加（João Fonseca）。

法網2026︱「一哥」冼拿毫無預警下次圈出局。（路透社）

今屆法網已出局前列男子球手：

首圈：麥維迪夫（Daniil Medvedev）／6號種子；費斯（Taylor Fritz）／7號種子；布比力克（Alexander Bublik）／9號種子；利赫卡（Jiří Lehečka）／12號種子；諾里（Cameron Norrie）／20號種子；艾捷維利（Tomás Martín Etcheverry）／23號種子；赫斯波亞（Tallon Griekspoor） ／29號種子；穆迪（Corentin Moutet）／30號種子；（共8人）



次圈：冼拿（Jannik Sinner）／1號種子；賓舒頓（Ben Shelton）／5號種子；達迪利（ Luciano Darderi）／14號種子；華卓洛（Valentin Vacherot）／16號種子；科堅拿（Alejandro Davidovich Fokina ）／21號種子；連達歷殊（Arthur Rinderknech） ／22號種子；堪伯特（Ugo Humbert）／32號種子；（共7人）



第3圈：祖高域（Novak Djokovic）／3號種子；迪文拿（Alex de Minaur）／8號種子；卡卓諾夫（Karen Khachanov）／13號種子；田勒納（Learner Tien）／18號種子；保羅（Tommy Paul）／24號種子；Francisco Cerúndolo ／25號種子；中島布蘭登（Brandon Nakashima）／31號種子；（共7人）



注：17號種子菲斯（Arthur Fils），首圈前已退賽



首周比賽後男單32種子球手只餘9人 大滿貫必有新王者

種子球手每輪被瘋狂淘汰，賽事未到第二個星期，男單32個種子球手只剩下9人，而且晉身最後16強的球手，以往無一曾奪大滿貫，今屆法網必定會產生一位全新的法網及大滿貫得主。

目前最高排名的種子球手，是包括2024年法網在內，曾3度打入大滿貫決賽均落敗的2號種子阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev），今次絕對是這位29歲球手「開齋」的黃金機會。

法網2026︱今屆16強最高排名球手為3度打入大滿貫決賽的阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev），今次絕對是他「開齋」的黃金機會。。（路透社）

今屆法網出局前列女子球手：

首圈：皮古娜（Jessica Pegula）／5號種子；諾斯高娃（Linda Nosková）／12號種子；阿歷山杜娃（Ekaterina Alexandrova）／14號種子；森臣諾娃（Liudmila Samsonova）／20號種子；陶辛（Clara Tauson）／21號種子；費南迪絲（Leylah Fernandez）／24號種子；布克莎（Cristina Bucșa）／31號種子；（共7人）



次圈：列巴堅娜（Elena Rybakina）／2號種子；保蓮妮（Jasmine Paolini） ／13號種子； 梅頓絲（Elise Mertens）／23號種子；芭迪絲迪（Hailey Baptiste）／26號種子；奧絲迪賓高（Jeļena Ostapenko ）29號種子；李吉妮（Ann Li）／30號種子；王欣瑜／32號種子；（共7人）



第3圈：歌芙（Coco Gauff）／4號種子；安妮絲莫娃（Amanda Anisimova）／6號種子； 莫保高（Victoria Mboko）／9號種子；梅高娃（Karolína Muchová）／10號種子；伊娃祖域（Iva Jovic） ／17號種子；寶絲高娃（Marie Bouzková）／27號種子；（共6人）



法網2026︱上屆冠軍歌芙與寶達保娃（Anastasia Potapova）力戰3盤下敗陣。（路透社）

女單應屆冠軍歌芙32強出局 莎巴蘭卡能否首奪法網？

女單種子球手每圈流失率同樣不低，首圈7人止步，最高排名球手5號種子皮古娜（Jessica Pegula）；2號種子列巴堅娜次圈下馬不算太出奇，畢竟她在這項泥地大滿貫最佳成績為兩次晉身8強，這圈亦有7個種子球手被淘汰；戰至32強，連上屆冠軍、4號種子歌芙也出局，她與寶達保娃（Anastasia Potapova）力戰3盤下敗陣。

最後16強，女單尚餘12位種子球手，不過當列巴堅娜與歌芙先後下馬，最具競爭力的是上線的「一姐」莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），以及下線的法網4屆冠軍施安迪（Iga Świątek）。現今女子網球壇，莎巴蘭卡已無甚對手，上屆法網難得在準決賽擊敗「紅土場女王」施安迪，卻在決賽敗予歌芙，始終未能在這項賽事稱霸。

法網2026︱莎巴蘭卡比賽期間拿出一個加大碼的冰袋放上頭頂消暑。（路透社）

今屆能否如願封后，莎巴蘭卡16強先要過曾4奪大滿貫的大坂直美一關，8強甚大機會遇上去年澳網冠軍姬絲（Madison Keys），假如一路順利過關，原先估計決賽對手較大機會是施安迪，可是這位波蘭球手持續狀態起伏不定，16強面對烏克蘭球手歌絲卓一戰犯錯頻頻，以盤數0：2敗陣後，獲勝的歌絲卓賽後仍感到難以置信。8強她會與同鄉施慧杜蓮娜（Elina Svitolina）爭入準決賽，換言之今屆必定會有一位烏克蘭女單球手晉級4強。

施安迪16強亦下馬，到底還有沒有球手能阻止莎巴蘭卡初奪法網？然而在一眾對手以外，她還要應付酷熱的天氣，比賽期間她拿出一個加大碼的冰袋放上頭頂消暑，可能是個不錯的對策。