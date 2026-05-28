世界盃｜孫興慜近況低迷　世盃領軍地位惹質疑　望帶韓國走得更遠

韓國國家足球隊隊長孫興慜星期三（5月27日）回應外界對他狀態下滑的質疑時說，他目前的「身體狀態極佳」，並堅信能在即將到來的美加墨世界盃上交出漂亮成績。



自去年8月離開英超球隊熱刺，加盟美職聯（MLS）的FC洛杉磯（Los Angeles FC）以來，這名33歲的鋒線巨星在球會本賽季僅有兩球入賬，在聯賽更是顆粒無收。與此同時，他在國家隊的表現也略顯掙扎。韓國近期的友誼賽戰績更是令人大跌眼鏡，先後以0：4慘敗給科特迪瓦、0：1不敵奧地利。

孫興慜本賽季效力於美職聯FC洛杉磯。（Getty Images）

孫興慜代表美職聯FC洛杉磯的場上表現：

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在本屆擴軍後的世界盃中，韓國被分在A組，將對陣捷克、南非以及聯合東道主之一的墨西哥。

面對外界的質疑聲中，孫興慜周三（27日）在球隊位於美國鹽湖城的集訓營接受採訪時，嘗試為球隊提振士氣，

有很多人在為我擔心，但對我來說，只有在自己踢得不好的時候才會感到焦慮。我不認為我現在踢得糟糕。在身體層面上，我的感覺棒極了。

6月11日開賽首日，韓國就將在墨西哥瓜達拉哈拉迎來與捷克的首場小組賽。在四年前的卡塔爾世界盃上，韓國成功殺入16強，隨後以1：4不敵巴西遭淘汰出局。

第四次出征世界盃的孫興慜強調團隊默契的重要性，他指出球員們在場上「必須做到閉着眼睛都知道隊友在哪個位置」。

即將第四次出征世界盃的孫興慜。（Getty Images）

他說：

我們當然渴望這次能走得更遠，取得比上屆世界盃更好的成績。但我們無法預測未來，其他球隊同樣也在竭盡全力地準備。

孫興慜在過去超過15年一直是韓國足球的標杆人物，目前他已在143場國家隊比賽中斬獲54個入球。

韓國足球隊隊長孫興慜（紫）。（Getty Images）

他至今已在歷屆世界盃決賽周攻入三個入球，與傳奇名宿朴智星、安貞煥並列韓國隊史第一。只要在本屆賽事再下一城，他就能獨享韓國隊世界盃歷史射手王的至高榮譽。

孫興慜談到這項近在咫尺的歷史紀錄時說：「顯然，想完全不理會這些紀錄是不可能的，媒體和球迷都對此抱有極大的興趣。但我其實並沒有去想太多。」

如果我把團隊置於一切之上，首先考慮如何才能最大限度地幫助球隊，那麼入球自然而然就會到來。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】