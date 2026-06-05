世界盃｜伊朗擊敗馬里　4場熱身賽獲3勝佳績　惟美國簽證仍未獲批

【世界盃熱身賽】伊朗周四（6月4日）在土耳其進行的世界盃決賽周前的最後一場熱身賽中，以2：0擊敗馬里。



憑藉中場艾沙杜拿希（Saeid Ezatolahi）和後衛列沙伊安（Ramin Rezaeian）在上下半場的入球，伊朗隊在土耳其度假勝地安塔利亞進行的4場熱身賽中，取得三勝一負的戰績。

伊朗中場艾沙杜拿希。（Getty Images）

由於今年2月美國與以色列對伊朗實施空襲並引發戰爭，伊朗國內聯賽隨即陷入停擺。因此，這幾場熱身賽也是那些效力於伊朗本土聯賽的國腳們自戰亂發生以來，首次參加的高強度競技比賽。

伊朗官員本周也證實，伊朗國家隊已經獲得墨西哥的簽證，並將於星期六（6日）離開土耳其，飛往位於美墨邊境城市蒂華納（Tijuana）的世界盃大本營。

由於美國當局不希望伊朗隊在6月11日至7月19日的世界盃期間，留駐其原定的亞利桑那州基地，墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）在獲悉這一情況後，同意為伊朗隊提供大本營。

馬里男子足球隊。（Getty Images）

伊朗世界盃征程仍蒙陰影

然而，由於伊朗在小組賽中將前往洛杉磯對新西蘭和比利時，並前往西雅圖對埃及，他們目前尚未獲得入境美國參賽所需的簽證。

隨着6月15日對陣新西蘭隊的世界盃小組賽揭幕戰日益逼近，伊朗足協主席塔吉（Mehdi Taj）本周向伊朗媒體說，美國簽證問題目前是足協最擔憂的事情。

伊朗足協主席塔吉（中）。（Getty Images）

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）星期二（2日）曾說，伊朗國家隊入境美國「沒有問題」，但華盛頓方面絕不會允許任何與伊朗伊斯蘭革命衛隊有聯繫的官員或工作人員隨隊入境。

作為本屆世界盃的聯合東道主，美國和加拿大都將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為「恐怖組織」。今年4月底，塔吉就曾因與這支精英部隊存在聯繫，而被加拿大拒絕入境參加國際足協大會。

伊朗男子足球隊。（Getty Images）

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】