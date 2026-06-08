劍擊會長盃｜梁天晴梁千雨齊征名古屋　一個擁抱印證兄弟情

一個擁抱，悲喜交集，一切盡在不言中。

梁天晴與梁千雨這對劍擊兄弟，各自是佩劍及花劍的港隊代表，兄弟二人一同為名古屋亞運資格而努力，在截標前的最後一個本地公開賽﹑「會長盃劍擊錦標賽」力爭佳績。

梁天晴在關鍵一戰勝出，奠定亞運資格；另一邊廂的胞弟梁千雨，卻在16強不敵鄭鐵男止步，能否征戰亞運成疑，最後順利獲得資格，兩兄弟將一同披上港隊戰衣，征戰名古屋。

天晴活潑好動，千雨文靜，兩兄弟性格南轅北轍，多年劍擊路上互相扶持，大家心照不宣，成為各自的最強後盾，使今屆亞運更具意義。

攝影：夏家朗



在香港公園體育館舉行的「會長盃劍擊錦標賽」，成績關乎名古屋亞運資格誰屬，梁天晴與李俊林在男子佩劍8強碰頭，本地排名分別位列第4及第5，勝出今仗即躋身前四，取得亞運的團體賽最後一席。

梁天晴（右）與李俊林在8強碰頭，是爭奪亞運席位的關鍵一戰。（夏家朗攝）

「一場定生死」，梁天晴與李俊林賽前深明這場的重要性，兩人緊張難免。關鍵一戰，梁天晴比李俊林放得開，多次以主動直接進攻壓制對方，李俊林打得吃力。梁天晴一直佔上風的一方，李俊林第二節改變策略，收窄分差，李俊林最後一分後退出底線，梁天晴最後仍以15：10力克對手。大致鎖定亞運資格，天晴激動高呼，如釋重負，與師兄張愷駿擁抱時更喜極而泣。

梁天晴勝出關鍵戰，喜極而泣。（夏家朗攝）

梁天晴如釋重負。（夏家朗攝）

胞弟梁千雨則剛戰畢與鄭鐵男一仗，16強止步的千雨，當時未知能否征戰亞運。專注比賽的他無暇留意天晴的狀況，得知胞兄獲得資格，他頓時情緒複雜，對自己有機會失落亞運而失落，同時為天晴而高興。

當天晴帶着勝利的喜悅回到場邊，走到胞弟身旁，情緒一直醞釀着的千雨，兩兄弟一個悲喜交集的擁抱，千雨的情緒終於爆發，隨後連天晴也忍不住淚水。「我勝出8強戰後，我真的好開心，但當我得知千雨落敗後，我又很不開心.....」

劍擊是兄弟二人的共同語言，千雨年少時正因哥哥而接觸劍擊，活潑好動的天晴適合佩劍，較為文靜的千雨則執起花劍，各自為自己的劍擊路努力。梁千雨的成績相對突出，曾踏上世界錦標賽﹑世界盃﹑全運會等重要賽事的頒獎台；梁天晴在佩劍默默耕耘，卻錯過不少大賽。

就算成績不及弟弟，在天晴的哥哥視覺，他總是為千雨為榮，「從小到大我們互相支持，小時候的他（梁千雨）很膽小，什麼都怕又內向。他為了劍擊，由一個懶洋洋的人變得無比努力，就算我是外人，我都會十分欣賞千雨。他同樣是我追隨的目標，創下過不少佳績，我都再努力一點嘗試貼近他。」

梁千雨。（夏家朗攝）

梁天晴與梁千雨像是在同一公司效力卻不同部門，各自生涯有不同的困難及煩惱，即使同為劍擊運動員，也甚少談論劍擊，最多是互吐苦水，千雨說：「我們有種默契，不會事事都說出口，最多有時吐吐苦水，畢竟大家不同劍種，難以給予對方建議，但我們知道同朝着同一方向努力，好多時候大家都心照，這是很微妙的感覺。」

梁天晴﹑梁千雨的劍擊生涯，多得家人的支持。（夏家朗攝）

梁千雨在男子花劍的線路硬仗連場，先擊敗隊友李逸朗，然後16強碰上直接競爭本地前四席位的鄭鐵男，千雨以7：15告負，形勢頓時變得被動，林浩朗意外地16強落敗，若鄭鐵男繼續晉級，有機會超越千雨，但鄭在8強不敵何承謙，使梁千雨驚險地留在本地前四。

今次會長盃的重要性人人皆知，梁千雨同樣面對不少壓力，加上身體有點抱恙，導致今仗發揮不到最佳。梁千雨今季是男花陣容之一，個人賽兩站打入32強，戰績不過不失，若然錯過亞運會席位的話，無疑是遺憾，尤其難得兩兄弟齊爭亞運會的機會相當難得。

梁千雨（右）在16強不敵鄭鐵男。（夏家朗攝）

「老實說，與哥哥一起出賽的機會不多，每年只有亞錦﹑世錦，機會也愈來愈少，如果可以一同參加亞運會更難得，如果未能攜手出賽，確實是美中不足。」梁千雨的擔心最後變得多餘，如無意外兄弟二人將一同出戰名古屋，是天晴最期望的畫面，「我和千雨一直以來各自打拼，這一刻真的是很夢幻﹑難以置信，今屆亞運變得更有意義。」

（夏家朗攝）

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會長盃劍擊錦標賽成績



男子花劍

冠軍：陸浚諾 亞軍：黃雋然 季軍：何承謙、 陳峻霖

女子花劍

冠軍：鄭曉為 亞軍：黃純一 季軍：梁殷僑、黃諾頤

男子佩劍

冠軍：何思朗 亞軍：何柏霖 季軍：梁天晴、黃諾頤

女子佩劍

冠軍：薛雅齊 亞軍：歐倩瑩 季軍：朱詠翹、魏雨田

