世界盃熱身賽｜莫迪歷率克羅地亞險勝斯洛文尼亞　挪威逼和摩洛哥

克羅地亞憑藉柏沙歷（Mario Pasalic）補時階段攻入絕殺球，在熱身賽以2：1險勝斯洛文尼亞。



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這是克羅地亞出征世界盃前的最後一場熱身賽。過去兩屆世界盃，「格仔軍團」都闖入四強，今屆他們被編進L組，同組對手包括英格蘭、加納和巴拿馬，6月17日將在小組賽首戰火併英格蘭。

克羅地亞對斯洛文尼亞一戰，隊長莫迪歷（左）先開紀錄。（Getty Images）

世界盃熱身賽克羅地亞2：1險勝斯洛文尼亞：

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說回今場賽事，40歲的莫迪歷（Luka Modric）在下半場初段為克羅地亞先開紀錄，攻入198場國家隊生涯中的第29個入球，然而一次災難性回傳，後備入替的史保拿（Andraz Sporar）在83分鐘為斯洛文尼亞扳平。到了補時階段，柏沙歷凌空抽射破網，讓克羅地亞以一場勝利迎接世界盃。

同日其他熱身賽，挪威憑藉隊長奧迪加特（Martin Odegaard）下半場入球，以1：1逼和非洲的摩洛哥。

世界盃熱身賽挪威對陣摩洛哥，隊長奧迪加特勁射破門。（Getty Images）

摩洛哥於上屆成為首支闖入世界盃四強的非洲球隊，最終在準決賽不敵法國。本屆世界盃他們將在C組首戰巴西，隨後硬撼蘇格蘭和海地。挪威則是闊別28年後再度踏上世界盃決賽周，與伊拉克、塞內加爾及奪冠大熱法國同列I組。

世界盃熱身賽挪威以1：1逼和摩洛哥。（Getty Images）

另一場熱身賽，力爭衛冕的阿根廷以2：0擊敗洪都拉斯，但美斯（Lionel Messi）沒有出場。隊方表示，美斯的復出時間將取決於「他的臨床和機能恢復進展」。

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