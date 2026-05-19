世界盃2026｜克羅地亞初選名單　40歲莫迪歷再當隊長　高華錫入選

克羅地亞主教練達歷（Zlatko Dalic）公布2026年世界盃的26人名單，莫迪歷（Luka Modric）再次擔任隊長。



【本文轉載自新華網】

我們的首要目標是小組出線並取得好成績。我將一如既往地充滿信心。我們擁有一支實力強勁的國家隊。

達歷在薩格勒布舉行的新聞發布會上說。

莫迪歷（左）。（Getty Images）

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達歷表示，3月對哥倫比亞和巴西的熱身賽增強了他對球隊的信心。「這支球隊兼具實力、活力和經驗」。

莫迪歷是克羅地亞在2018年和2022年世界盃的關鍵球員之一。這名40歲中場核心早前接受了顴骨手術。達歷表示，莫迪歷已從臉部傷勢康復，預計趕及出戰世界盃。

我毫不懷疑他會發揮出高水平。作為隊長，他對於我們意義重大，我期待他能夠完全康復。

達歷說。

克羅地亞。（Getty Images）

達歷的26人名單中還包括曼城後衛加華度爾（Joško Gvardiol）、燕豪芬前鋒佩比列錫（Ivan Perisic）和曼城中場高華錫（Mateo Kovačić）等名將。

克羅地亞在今屆世界盃與英格蘭、巴拿馬和加納同處L組，他們將於6月17日首戰對英格蘭隊。

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