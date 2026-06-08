世界盃2026｜韋斯利退隊補選防中艾達臣　度假未帶護照靠朋友幫忙

巴西正選右閘韋斯利雲尼素斯（Wesley）在友賽中左大腿肌肉嚴重受傷，被迫退隊。主帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）補選阿特蘭大防守中場艾達臣荷西（Ederson Jose）入伍，艾達臣卻因正在家鄉放假，未有護照在身，要緊急出發下唯有靠朋友趕到家中取護照，行李亦由妻子幫忙執拾。



韋斯利在上周六巴西以2：1擊敗埃及熱身賽中感覺不適，提早退下火線。賽後經MRI檢查，證實左大腿肌肉受傷，緣盡今屆世盃。巴西足總隨後發表聲明確認換人，由防守中場艾達臣代替該名右閘，這是巴西20年來首次於世界盃前換人。

右閘韋斯利因左大腿嚴重傷勢無緣世界盃。（Getty Images）

艾達臣至今僅為國家隊上陣3次，近期盛傳與曼聯「好事近」，據報「紅魔」同意斥資3800萬英鎊將他收歸旗下，預計簽約至2030年。

突然收到補選通知，令艾達臣手忙腳亂。據巴西傳媒《環球報》報道，艾達臣雖然入選世界盃55人初選名單，但自知入選最終名單機會渺茫，早早開啟「假期模式」，返回家鄉Campo Grande參加好友婚禮。周日早上，他接到巴西足總電話，並需於晚上啟程前往美國與球隊回合，艾達臣十分驚訝，由於他沒有隨身攜帶護照，要由朋友趕往里約熱內盧家中，再將護照送到聖保羅，他將在此飛往美國新澤西州，妻子則匆匆返回家中為丈夫收拾比賽所需的裝備及衣物。