名古屋亞運2026｜門票3.12起海外發售　焦點港將賽程+票價+詳情

愛知．名古屋亞運2026的組委會公布了門票發售詳情。先行售票階段（Pre-sale）即將展開，海外人士可於第二階段即3月12日至3月31日購買門票，門票以先到先得形式發售，想飛到日本支持香港運動員的市民，可瀏覽下文了解購票方法及部份熱門比賽日期和地點。



名古屋亞運2026如何購票

1. 先登入名古屋亞運官方門票網站

2. 登記Supporter ID成為會員

3. 在購票頁面選擇心儀的日期和項目

4. 選擇座位種類

5. 網上付款即可完成購票程序

名古屋亞運門票。（官網截圖）

名古屋亞運2026售票詳情

大會分了兩階段先行售票，第一階段為2026年2月26日下午5時正至2026年3月9日晚上11時59分，只限比賽地域即愛知縣、岐阜縣、三重縣、静岡縣、東京都和大阪府的當地居民購票。香港人可於第二階段預購，日期為2026年3月12日下午5時正至2026年3月31日晚上11時59分。

以上時間為日本時間，對照時差，即為香港時間3月12日下午4時正至3月31日晚上10時59分。

根據大會安排，每名購票人士每節最多可購買12張同種類門票，每次交易最多為12張門票。至於開幕禮和閉幕禮，每人最多可購買6張門票。門票以先到先得形式發售，不設抽選。

名古屋亞運2026焦點港將比賽日程+賽場交通 地點包括東京名古屋

（Getty Images）

名古屋亞運2026焦點港將比賽日期及票價

名古屋亞運焦點港將預計是何詩蓓、張家朗、蔡俊彥、黃澤林、李思穎、劉慕裳等，其他項目如足球、籃球、排球、棒球、電競等，亦受港人歡迎。各項比賽設有不同票價，成人門票等級分為AA、A、B、C和D級，另設小童門票、傷殘人士門票和輪椅位。以下為部份香港隊焦點運動員的比賽日期及票價（以日圓為單位）：

何詩蓓比賽日期及票價

游泳．女子200米自由泳初賽及決賽

日期：9月21日

初賽票價：7000、3500

決賽票價：30000、14000、7000

游泳．女子100米自由泳初賽及決賽

日期：9月22日

初賽票價：7000、3500

決賽票價：30000、14000、7000

游泳比賽地點：東京水上運動中心（東京アクアティクスセンター）

名古屋亞運2026．焦點港將｜何詩蓓。（新華社）

鄧俊文/謝影雪比賽日期及票價

羽毛球．混雙首圈至8強

日期：9月25至27日

票價：4000

羽毛球．混雙4強

日期：9月28日

票價：6000

羽毛球．混雙決賽

日期：9月29日

票價：8000

羽毛球比賽地點：一宮市綜合體育館（一宮市総合体育館）

名古屋亞運2026．焦點港將｜鄧俊文、謝影雪。（Getty Images）

李思穎比賽日期及票價

場地單車．女子麥迪遜賽

日期：10月1日

票價：4000

場地單車．女子全能賽：4000

日期：10月2日

票價：4000

場地單車比賽地點：靜岡縣伊豆單車館（伊豆ベロドローム）

名古屋亞運2026．焦點港將｜李思穎。（資料圖片；趙子晉攝）

張家朗、蔡俊彥比賽日期及票價

劍擊．男子花劍個人賽

日期：9月22日

票價：4000（小組賽至8強）、6500（4強至決賽）

劍擊．男子花劍團體賽

日期：9月25日

票價：4000（首圈至8強）、6500（4強至決賽）

劍擊比賽地點：愛知縣國際展覽中心（Aichi Sky Expo/愛知県国際展示場）

名古屋亞運2026．焦點港將｜張家朗、蔡俊彥。（資料圖片；梁鵬威攝）

佘繕妡比賽日期及票價

劍擊．女子重劍個人賽

日期：9月22日

票價：4000（小組賽至8強）、6500（4強至決賽）

劍擊．女子重劍團體賽

日期：9月25日

票價：4000（首圈至8強）、6500（4強至決賽）

劍擊比賽地點：愛知縣國際展覽中心（Aichi Sky Expo/愛知県国際展示場）

名古屋亞運2026．焦點港將｜佘繕妡。（資料圖片；梁鵬威攝）

劉慕裳比賽日期及票價

空手道．女子個人形

日期：9月20日

票價：5000、2000

空手道比賽地點：豐橋市綜合體育館（豊橋市総合体育館）

名古屋亞運2026．焦點港將；劉慕裳。（Getty Images）

黃鎮廷/杜凱琹比賽日期及票價

乒乓球．混雙首圈至第4圈

日期：9月22至23日

票價：6000

乒乓球．混雙8強至4強

日期：9月25日

票價：12000

乒乓球．混雙8強至4強

日期：9月26日

票價：15000

乒乓球比賽地點：豐田Sky Hall（スカイホール豊田）

名古屋亞運2026．焦點港將｜黃鎮廷、杜凱琹。（Getty Images）

黃澤林比賽日期及票價

網球．男單首圈至次圈

日期：9月27至29日

票價：4000、3000、2000

網球．男單第三圈至8強

日期：9月30至10月1日

票價：5500、4000、2500

網球．男單4強

日期：10月2日

票價：12000、8000、3500

網球．男單決賽

日期：10月3日

票價：12000、80000

網球比賽地點：東山公園網球場（名古屋市東山公園テニスセンター）

名古屋亞運2026．焦點港將｜黃澤林。（Getty Images）

香港手球隊比賽日期及票價

手球．男子初賽

日期：9月20至26日

票價：4000、2500

手球．男子4強

日期：9月27日

票價：7000、5000

手球．男子銅牌戰及決賽

日期：9月29日

票價：7000、5000

手球比賽地點：春日井市綜合體育館（春日井市総合体育館）、豐田合成紀念體育館ENTRIO（豊田合成記念体育館エントリオ）

名古屋亞運2026．焦點港將｜香港男子手球隊。（資料圖片；廖雁雄攝）

至於其他同樣受香港人歡迎的運動項目，比賽日期及票價如下：

跳水．女子10米高台單人決賽

日期：9月29日

票價：6000、3000

地點：東京水上運動中心（東京アクアティクスセンター）

跳水．女子3米彈板單人決賽

日期：9月30日

票價：6000、3000

地點：東京水上運動中心（東京アクアティクスセンター）

棒球．男子決賽

日期：9月27日

票價：8500、5500、3500

地點：豐橋市場球場（豊橋市民球場）

籃球．男子決賽

日期：9月20日

票價：30000、12000、6500

地點：IG競技場（愛知国際アリーナ）

足球．男子決賽

日期：10月3日

票價：30000、12000、10000、4500

地點：豐田體育場（豊田スタジアム）

電競及田徑賽程及票價有待公布。