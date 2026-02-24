名古屋亞運2026｜門票3.12起海外發售 焦點港將賽程+票價+詳情
愛知．名古屋亞運2026的組委會公布了門票發售詳情。先行售票階段（Pre-sale）即將展開，海外人士可於第二階段即3月12日至3月31日購買門票，門票以先到先得形式發售，想飛到日本支持香港運動員的市民，可瀏覽下文了解購票方法及部份熱門比賽日期和地點。
名古屋亞運2026如何購票
1. 先登入名古屋亞運官方門票網站
2. 登記Supporter ID成為會員
3. 在購票頁面選擇心儀的日期和項目
4. 選擇座位種類
5. 網上付款即可完成購票程序
名古屋亞運2026售票詳情
大會分了兩階段先行售票，第一階段為2026年2月26日下午5時正至2026年3月9日晚上11時59分，只限比賽地域即愛知縣、岐阜縣、三重縣、静岡縣、東京都和大阪府的當地居民購票。香港人可於第二階段預購，日期為2026年3月12日下午5時正至2026年3月31日晚上11時59分。
以上時間為日本時間，對照時差，即為香港時間3月12日下午4時正至3月31日晚上10時59分。
根據大會安排，每名購票人士每節最多可購買12張同種類門票，每次交易最多為12張門票。至於開幕禮和閉幕禮，每人最多可購買6張門票。門票以先到先得形式發售，不設抽選。
名古屋亞運2026焦點港將比賽日程+賽場交通 地點包括東京名古屋
名古屋亞運2026焦點港將比賽日期及票價
名古屋亞運焦點港將預計是何詩蓓、張家朗、蔡俊彥、黃澤林、李思穎、劉慕裳等，其他項目如足球、籃球、排球、棒球、電競等，亦受港人歡迎。各項比賽設有不同票價，成人門票等級分為AA、A、B、C和D級，另設小童門票、傷殘人士門票和輪椅位。以下為部份香港隊焦點運動員的比賽日期及票價（以日圓為單位）：
何詩蓓比賽日期及票價
游泳．女子200米自由泳初賽及決賽
日期：9月21日
初賽票價：7000、3500
決賽票價：30000、14000、7000
游泳．女子100米自由泳初賽及決賽
日期：9月22日
初賽票價：7000、3500
決賽票價：30000、14000、7000
游泳比賽地點：東京水上運動中心（東京アクアティクスセンター）
鄧俊文/謝影雪比賽日期及票價
羽毛球．混雙首圈至8強
日期：9月25至27日
票價：4000
羽毛球．混雙4強
日期：9月28日
票價：6000
羽毛球．混雙決賽
日期：9月29日
票價：8000
羽毛球比賽地點：一宮市綜合體育館（一宮市総合体育館）
李思穎比賽日期及票價
場地單車．女子麥迪遜賽
日期：10月1日
票價：4000
場地單車．女子全能賽：4000
日期：10月2日
票價：4000
場地單車比賽地點：靜岡縣伊豆單車館（伊豆ベロドローム）
張家朗、蔡俊彥比賽日期及票價
劍擊．男子花劍個人賽
日期：9月22日
票價：4000（小組賽至8強）、6500（4強至決賽）
劍擊．男子花劍團體賽
日期：9月25日
票價：4000（首圈至8強）、6500（4強至決賽）
劍擊比賽地點：愛知縣國際展覽中心（Aichi Sky Expo/愛知県国際展示場）
佘繕妡比賽日期及票價
劍擊．女子重劍個人賽
日期：9月22日
票價：4000（小組賽至8強）、6500（4強至決賽）
劍擊．女子重劍團體賽
日期：9月25日
票價：4000（首圈至8強）、6500（4強至決賽）
劍擊比賽地點：愛知縣國際展覽中心（Aichi Sky Expo/愛知県国際展示場）
劉慕裳比賽日期及票價
空手道．女子個人形
日期：9月20日
票價：5000、2000
空手道比賽地點：豐橋市綜合體育館（豊橋市総合体育館）
黃鎮廷/杜凱琹比賽日期及票價
乒乓球．混雙首圈至第4圈
日期：9月22至23日
票價：6000
乒乓球．混雙8強至4強
日期：9月25日
票價：12000
乒乓球．混雙8強至4強
日期：9月26日
票價：15000
乒乓球比賽地點：豐田Sky Hall（スカイホール豊田）
黃澤林比賽日期及票價
網球．男單首圈至次圈
日期：9月27至29日
票價：4000、3000、2000
網球．男單第三圈至8強
日期：9月30至10月1日
票價：5500、4000、2500
網球．男單4強
日期：10月2日
票價：12000、8000、3500
網球．男單決賽
日期：10月3日
票價：12000、80000
網球比賽地點：東山公園網球場（名古屋市東山公園テニスセンター）
香港手球隊比賽日期及票價
手球．男子初賽
日期：9月20至26日
票價：4000、2500
手球．男子4強
日期：9月27日
票價：7000、5000
手球．男子銅牌戰及決賽
日期：9月29日
票價：7000、5000
手球比賽地點：春日井市綜合體育館（春日井市総合体育館）、豐田合成紀念體育館ENTRIO（豊田合成記念体育館エントリオ）
至於其他同樣受香港人歡迎的運動項目，比賽日期及票價如下：
跳水．女子10米高台單人決賽
日期：9月29日
票價：6000、3000
地點：東京水上運動中心（東京アクアティクスセンター）
跳水．女子3米彈板單人決賽
日期：9月30日
票價：6000、3000
地點：東京水上運動中心（東京アクアティクスセンター）
棒球．男子決賽
日期：9月27日
票價：8500、5500、3500
地點：豐橋市場球場（豊橋市民球場）
籃球．男子決賽
日期：9月20日
票價：30000、12000、6500
地點：IG競技場（愛知国際アリーナ）
足球．男子決賽
日期：10月3日
票價：30000、12000、10000、4500
地點：豐田體育場（豊田スタジアム）
電競及田徑賽程及票價有待公布。