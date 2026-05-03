跳水世界盃總決賽｜白鈺鳴男子10米高台驚險奪冠　中國隊包攬9金

跳水世界盃總決賽最後一個比賽日，陳佳以1.35分優勢力壓隊友陳藝文蟬聯女子3米彈板冠軍。男子10米跳台決賽，中國選手白鈺鳴以542.95分奪冠，拿下本屆賽事最後一面金牌，中國跳水「夢之隊」所有項目金牌。



今日中午上演的女子3米彈板決賽，陳佳前三跳領先，陳藝文第4跳「107B」向前翻騰三周半屈體獲得79分，累積296.55反超陳佳0.15分。兩人最後一跳選擇同一個動作「5152B」，即向前翻騰兩周半轉體一周屈體，最終陳佳水花更乾淨獲得78分，總分374.40分封后，陳藝文以373.05列第二。

中國包攬女子三米彈板冠亞軍。（Getty Images）

這是陳佳今屆第二金，她夥拍陳藝文以331.05分獲3米雙人彈板冠軍。21歲的陳佳賽後表示：「其實比賽期間不太會在意比分板，只是會盡自己最大努力做到最好。」

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陳藝文之前被傳是「全紅嬋網暴群」成員之一，今屆世界盃獲得一金一銀，下個月即將迎來27歲生日，這名老將依然以奧運為目標：「內心深處還是希望再在奧運會幫中國隊拿一到兩面金牌。」

晚上的男子10米高台決賽競爭激烈，中國選手白鈺鳴首跳「5253B」向後翻騰兩周半轉體一周半屈體出現失誤，僅獲得81.60，暫列第3，但他第4及第5跳表現驚艷，第4跳獲得91.8分，第5跳更獲104.40分（108分滿分），排名上升至第1位。最後一跳，墨西哥運動員維拉斯（Randal Willars Valdez）難度分比兩名中國選手高出0.4，白鈺鳴頂住壓力，最終奪得542.95分，領先維拉斯4.8分，驚險獲得冠軍。維拉斯以538.15分列第二。練俊傑在第2跳獲得96分高分，前3跳保持領先，但第4跳出現失誤，「307C」反身翻騰三周半抱膝僅獲得49.30分，跌至第3，最終以506.80分獲得銅牌。

跳水世界盃9個項目全數結束，中國跳水夢之隊再次包攬所有金牌。