全紅嬋的19歲：體重焦慮、退役疑雲　慢慢體會跳水之外的精彩人生

剛剛過完自己的19歲生日，全紅嬋再次被推到了各大社交平台的熱門。身邊陪伴着因跳水結緣的朋友們，全紅嬋在生日聚會上面對鏡頭笑得很開心。和初見時稚嫩的樣子不同，大家看起來都長大了。



在度過無比耀眼的巔峰期後，她遇到了前所未有的困難，來到人生重要的岔路口。在一池清水之外，更廣闊的世界等着她去探索。

全紅嬋與好友共度19歲生日。（抖音＠全紅嬋）

不想長大

或許很早之前，全紅嬋就知道自己無法回到曾經在十米台上游刃有餘的狀態了。「我也有年輕過，但是我怎麼也回不到年輕的感覺了。」巴黎奧運會前，她曾這樣說。

儘管在這之後，她憑藉整個周期幾乎最好的一次表現，衛冕了奧運冠軍。但這抹不平之前的痛苦，也無法阻止後來的焦慮。

傷病、退賽、退役傳聞，整個2025年，這些關鍵詞不斷糾纏着全紅嬋。

她回歸賽場的首場比賽，是去年底在老家廣東舉辦的全運會。久未亮相賽場的全紅嬋不再像過往那般嬌小，這成為了被熱議的話題。

體重是全紅嬋焦慮的重要來源。

別人老說我體重特別重，我看到體重秤就特別害怕，也不敢穿短褲裙子之類的。

接受採訪時，她如此描述自己的恐懼。

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青春期體重增加，幾乎是每個女子十米台選手都要渡的一場「劫」。完成技術動作越來越吃力，成績出現起伏，輿論壓力驟然增加，心態出現失衡，進一步影響比賽狀態，這樣的惡性循環，已經無數次出現過。全紅嬋正深陷其中，嘗試着尋找出路。

在全運會上，她幫助廣東隊奪得了女子跳水團體金牌。登上領獎台時，全紅嬋低頭久久凝視着金牌，不停地撫摸着它。這並非她奪得過的最高規格比賽的冠軍，但因為來自低谷期，所以顯得尤為珍貴。

在全運會上，她幫助廣東隊奪得了女子跳水團體金牌。（抖音＠全紅嬋）

如何期待白晝

自7歲離家練跳水之後，今年是全紅嬋第一次能在家安心享受春節長假。元宵節那天，她在社交平台分享自己拍的煙花，配樂是粵語歌曲《莫失莫忘》。

這首歌的第一句這樣唱道：「當煙花燦爛完以後，能如何期待白晝。」

兩年前，在巴黎奧運會成功衛冕後的發布會上，被問到成年後會不會改變古靈精怪的風格時，全紅嬋曾說：「為什麼要改變，我做我自己就好了，不會因為年齡改變自己。」

但現在的她，看起來似乎沒有那麼堅定了。

我希望不要再罵我了，不要罵我家人，不要罵我朋友。

她在近期的採訪中幾次落淚，肉眼可見地處於一種並不輕鬆的狀態裏。小時候練跳水最苦的時候她都很少落淚，最近兩年眼淚反而多了起來。

從東京奧運會一戰成名開始，全紅嬋的一舉一動都備受關注。無數人表達着對她的喜歡，但在如此巨大的輿論場裏，聲音當然不可能只有一種。當她因為身體發育而出現成績波動時，這些負面的聲音就更大了一些。

如今，她很難只專注於眼前的某一個技術動作、某一場比賽，太多的人好奇她在未來要走哪一條路，迫不及待要對她的決定評頭論足的人更不在少數。

全紅嬋從未給出過明確的回答，或許因為在她的心裏，也未能有一個最終的答案。

水花消失術

運動員的職業生涯，多半是跟着奧運周期起伏的。儘管距離下一屆奧運會還有2年多的時間，人們卻急於想知道全紅嬋究竟會不會繼續走向洛杉磯。

但全紅嬋並沒有必要急着決定。她曾經在十米跳台上做到極致，也在慢慢體會跳台之外的精彩人生。不論如何，未來總是會來的。

去年冬天，全紅嬋在社交平台發布了自己滑雪的視頻，從跌跌撞撞起步，到能夠絲滑換刃，她只用了三天時間。冬奧冠軍蘇翊鳴看過這個視頻後，都稱讚她「非常有天賦」。

實際上，全紅嬋的世界中不只有跳水。

去年9月，全紅嬋成為暨南大學2025級新生，開啟自己的大學生活。閒暇的時候，她會跟朋友一起嘗試下街舞。若非那張過於耀眼的履歷，她不過也是一名在校園裏穿梭的普通大學生。

遺憾的是，她的「不普通」，恰恰是她當下煩惱的根源。聚光燈下的每一幀生活都被無限放大，而來自四面八方的注視並不總是出於善意。它們像潮水一般迅速湧來，讓全紅嬋覺得有些窒息。

好在，每一朵水花最終會在找到自己的方向後歸於平靜，深諳「水花消失術」的全紅嬋，也終會找到屬於自己的平靜。

她只有19歲，還有大把的時間。

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