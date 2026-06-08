荷甲｜飛燕諾宣布解僱主帥尹佩斯　聯賽亞軍歐聯資格仍難逃厄運

儘管還有一年合同並率隊拿到聯賽次名還鎖定歐聯資格，荷甲勁旅飛燕諾（Feyenoord）仍在香港時間星期一（6月8日）宣布解僱主帥尹佩斯（Robin Van Persie）。



這名42歲的前阿仙奴（Arsenal）和曼聯（Manchester United）前鋒僅僅執教18個月，便被自己球員時代的前東家開除。他正是於2001年在飛燕諾開啟自己的球員生涯，並在2018/19賽季回歸飛燕諾，之後掛靴。其間他在2012年轉投曼聯，加入紅魔的首賽季就助球隊奪得英超冠軍。

尹佩斯球員時期曾效力於曼聯。（Getty Images）

尹佩斯的帥位危機在兩周前出現，當時飛燕諾新任技術總監Devy Rigaux和新任總經理Robert Eenhoorn走馬上任，Devy Rigaux此前就明確表示，他們將對尹佩斯的工作進行審查。

Devy Rigaux說：「在過去一年半的時間裏，尹佩斯為球會傾盡所有。他帶領球隊在一個艱難的賽季中最終獲得第二名，這無疑值得肯定。這為我們鎖定了歐聯資格，這當然非常重要。」

飛燕諾主帥尹佩斯（右）在場邊執教。（Getty Images）

但Devy Rigaux補充說：

我們進行了一次徹底的內部評估。評估中，我們綜合考慮了比賽風格的發展，以及球隊在歐戰和荷甲聯賽中積分呈下降趨勢等因素。最終得出的結論是，由一名新的主教練來開啟下賽季會更好。

本賽季飛燕諾最終落後冠軍燕豪芬（PSV Eindhoven）19分。球隊整個賽季表現不穩定，尹佩斯也因與球員不和、頻繁調整陣容而受到批評，管理風格也被質疑。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】