歐聯雙雄慶祝生悲　PSG衛冕夜暴動近千人被捕　阿仙奴巡遊現衝突

撰文：胡卉忻
出版：更新：

2026年歐聯決賽兩強——衛冕成功的巴黎聖日耳門，與飲恨後回到北倫敦慶祝英超封王的阿仙奴，日前分別進行各類慶祝活動，惟兩地均演變成衝突滋事溫床。PSG衛冕夜更是引發大規模暴動，釀成1死逾200傷、多達780人被捕。

上周六晚在匈牙利布達佩斯，PSG憑互射十二碼擊敗阿仙奴，成功衛冕歐聯錦標。完場後塞納河畔隨即陷入瘋狂，然而這場激情狂歡在深夜迅速變調。據France 24報道，成千上萬人湧上巴黎街頭觀看比賽，警方部屬約2.2萬名警力。但是全法有約15個城市發生零星盜竊、搶劫事件，71個市鎮錄得暴力事件。

巴黎聖日耳門奪冠當夜，巴黎街頭激情狂歡變調。（Getty Images）

暴徒在街道縱火、損毀商鋪，破壞公物，阻塞主要道路交通，甚至襲警。警方共拘捕780人，較上年增加32%。混亂中共有57名警員及219名市民受傷，其中8人傷勢嚴重。更不幸的是，一名年輕男子在慶祝過程中發生交通事故身亡；市內亦發生一宗嚴重的持刀行劫案，導致一人傷情危殆。

+4

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周日在愛麗舍宮（Élysée Palace）接見巴黎聖日耳門球員時，表示無法接受騷亂，「這不是足球，這不是體育，這不是我們所熱愛的，我們不想再看到這樣的事情發生。」

另一邊廂，飲恨歐聯決賽的阿仙奴雖然痛失歐洲最高榮譽，但由於球隊打破22年宿命奪英超錦標，女足亦奪得首屆FIFA女子世冠盃錦標，球會周日（31日）在北倫敦舉行了規模空前的巴士勝利巡遊，據估算接近10萬名球迷湧入街頭觀看。

英超冠軍阿仙奴勝利巡遊　北倫敦現人海

然而，龐大的人潮亦令治安響起紅號。《衛報》報道透露，截止當地時間周日21時，警方在巡遊期間拘捕16人，涉嫌醉酒滋事、藏毒、襲擊公職人員及性侵等。另外，在當晚酋長球場旁的Hornsey Road發生一宗持刀傷人案，一名男子身中多刀倒地，需由救護直升機緊急送院搶救。倫敦消防局當日亦疲於奔命，除了解救了約75名爬上高處的狂熱球迷外，還需考慮現場煙火可能引發的火警風險。

+3
歐聯決賽︱加比爾功臣變罪人　阿仙奴守將絕招無用更慘歷泰利時刻歐聯決賽︱PSG防守紀律令阿仙奴無得出絕招　槍手雖敗但王朝漸成歐聯決賽｜PSG互射12碼挫阿仙奴成功衛冕　加比爾最後一輪宴客英超煞科︱阿仙奴封王派對阿迪達穿球衣　承認曾懷疑自己領軍功力體壇札記｜英超迎新時代　「談冠」重點非關領隊或主教練銜頭之爭阿仙奴奪英超｜封王夜阿迪達避看直播　家中花園BBQ大仔報喜訊阿仙奴贏英超｜角球變板斧　死球教練居功至偉　與阿迪達合作無間英超｜碧咸二仔提醒爸爸阿仙奴奪冠　不忘嘲諷曼城球迷「水樽哥」阿迪達被罵足全季下領阿仙奴奪冠　英超全新冠軍教練類型︱01球評阿仙奴贏英超｜雲格致賀享受勝利時光　兩次冠軍間近未曾缺席歐戰英超｜阿仙奴全隊見證封王一刻　酋長球場外球迷瘋狂放煙花慶祝英超｜阿仙奴苦等22年再奪聯賽冠軍　月底踢歐聯決賽挑戰雙冠英超｜曼城作客1：1般尼茅夫　阿仙奴提前一輪奪22年來聯賽首冠
阿仙奴
巴黎聖日耳門（PSG）
歐聯
英超（Premier League ）
足球
足球熱話