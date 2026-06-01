歐聯雙雄慶祝生悲　PSG衛冕夜暴動近千人被捕　阿仙奴巡遊現衝突

2026年歐聯決賽兩強——衛冕成功的巴黎聖日耳門，與飲恨後回到北倫敦慶祝英超封王的阿仙奴，日前分別進行各類慶祝活動，惟兩地均演變成衝突滋事溫床。PSG衛冕夜更是引發大規模暴動，釀成1死逾200傷、多達780人被捕。



上周六晚在匈牙利布達佩斯，PSG憑互射十二碼擊敗阿仙奴，成功衛冕歐聯錦標。完場後塞納河畔隨即陷入瘋狂，然而這場激情狂歡在深夜迅速變調。據France 24報道，成千上萬人湧上巴黎街頭觀看比賽，警方部屬約2.2萬名警力。但是全法有約15個城市發生零星盜竊、搶劫事件，71個市鎮錄得暴力事件。

巴黎聖日耳門奪冠當夜，巴黎街頭激情狂歡變調。（Getty Images）

暴徒在街道縱火、損毀商鋪，破壞公物，阻塞主要道路交通，甚至襲警。警方共拘捕780人，較上年增加32%。混亂中共有57名警員及219名市民受傷，其中8人傷勢嚴重。更不幸的是，一名年輕男子在慶祝過程中發生交通事故身亡；市內亦發生一宗嚴重的持刀行劫案，導致一人傷情危殆。

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周日在愛麗舍宮（Élysée Palace）接見巴黎聖日耳門球員時，表示無法接受騷亂，「這不是足球，這不是體育，這不是我們所熱愛的，我們不想再看到這樣的事情發生。」

另一邊廂，飲恨歐聯決賽的阿仙奴雖然痛失歐洲最高榮譽，但由於球隊打破22年宿命奪英超錦標，女足亦奪得首屆FIFA女子世冠盃錦標，球會周日（31日）在北倫敦舉行了規模空前的巴士勝利巡遊，據估算接近10萬名球迷湧入街頭觀看。

然而，龐大的人潮亦令治安響起紅號。《衛報》報道透露，截止當地時間周日21時，警方在巡遊期間拘捕16人，涉嫌醉酒滋事、藏毒、襲擊公職人員及性侵等。另外，在當晚酋長球場旁的Hornsey Road發生一宗持刀傷人案，一名男子身中多刀倒地，需由救護直升機緊急送院搶救。倫敦消防局當日亦疲於奔命，除了解救了約75名爬上高處的狂熱球迷外，還需考慮現場煙火可能引發的火警風險。