歐聯決賽︱加比爾功臣變罪人 阿仙奴守將絕招無用更慘歷泰利時刻
阿仙奴中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）不止防守能力出眾，出色的頂上功夫不時趁角球及死球機會為球隊帶來關鍵入球和助攻，可惜歐聯決賽PSG的防守紀律超強，90分鐘竟未失過角球，直到補時才有3次，但開角球專員沙卡經已換出，令槍手在今仗無法憑這項殺手鐧取得任何甜頭。
阿仙奴與PSG在加時仍未分出勝負，須以互射十二碼決勝，槍手在關鍵的第五輪派出加比爾馬加希斯操刀，這位巴西國腳的射門一飛沖天，阿仙奴因而以3：4敗陣。
首度為阿仙奴操刀 加比爾關鍵時刻射失累槍手失歐聯
加比爾馬加希斯是阿仙奴今季表現最出色的球員之一，整季發揮穩定，為球隊助攻助守，槍手時隔22年重奪英超聯賽冠軍，以及繼2005/06球季再度晉身歐聯決賽，加比爾絕對功不可沒。
無奈這場歐洲王者戰的賽後難忘一幕，是PSG隊長兼他的巴西國家隊隊友馬昆奴斯（Marquinhos）擁抱安慰失意的加比爾。阿仙奴守將的十二碼宴客，令槍手始終未能一嚐歐聯冠軍滋味。今次是加比爾首次為阿仙奴主射十二碼，為何會在壓力最大的第五輪派他出場？
阿迪達賽後解釋 加比爾做足準備「他想主射」
阿仙奴主帥阿迪達解釋，「加比爾想主射，一般情況下，十二碼會由沙卡、奧迪加特及夏維斯操刀，但我們知道如果比賽進入加時及互射十二碼，需要由其他球員挺身而出。」阿達迪同時指出，加比爾早已為「這個時刻作出訓練和做好預備」。
顯然加比爾主射最後一輪絕非「一時衝動」，阿仙奴再次與歐聯錦標擦身而過，昔日舊將厄遜形容，這是其中一次的「泰利時刻」（John Terry moments），意思是這位車路士一代功勳隊長，也曾在2007/08歐聯決賽互射十二碼操刀時跣倒射失。
功勳主將無奈遇上「泰利時刻」 全場13次解圍冠絕全場
跟2005/06那次決賽一樣，阿仙奴在上半場領先，可是同樣未能笑到最後。阿仙奴專注防守反擊，讓出控球權，由迪比利領軍的PSG一眾前場巨星卻無從發揮火力，加比爾作出冠絕全場的13次解圍，至關重要。不過當下半場64分鐘迪比利射入十二碼為PSG扳平，雙方均不想輸，無可避免要交由互射十二碼決勝。頭四輪雙方各有一人射失，當盧卡斯貝拉度為PSG射入，壓力全在加比爾馬加希斯身上。
有份主射的迪格蘭賴斯賽後受訪時稱，「在歐聯決賽射失十二碼，感覺一定不爽，但我們熱愛他們（射失的隊友艾斯和加比爾）並與他們同在。這就是足球，他們不會是射失十二碼的最後一人，人人都曾射失十二碼，今季如果沒有他們二人在陣，我們肯定不能贏得英超聯賽。」就算落敗，賴斯仍不感沮喪，「這種事情總會發生，足球就是如此殘酷。我們會從正面去想，繼續努力。」