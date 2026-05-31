歐聯決賽︱加比爾功臣變罪人　阿仙奴守將絕招無用更慘歷泰利時刻

阿仙奴中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）不止防守能力出眾，出色的頂上功夫不時趁角球及死球機會為球隊帶來關鍵入球和助攻，可惜歐聯決賽PSG的防守紀律超強，90分鐘竟未失過角球，直到補時才有3次，但開角球專員沙卡經已換出，令槍手在今仗無法憑這項殺手鐧取得任何甜頭。

阿仙奴與PSG在加時仍未分出勝負，須以互射十二碼決勝，槍手在關鍵的第五輪派出加比爾馬加希斯操刀，這位巴西國腳的射門一飛沖天，阿仙奴因而以3：4敗陣。



歐聯決賽︱阿仙奴在互射十二碼關鍵的第五輪派出加比爾馬加希斯操刀卻告宴客，由槍手功臣變罪人。（路透社）

首度為阿仙奴操刀 加比爾關鍵時刻射失累槍手失歐聯

加比爾馬加希斯是阿仙奴今季表現最出色的球員之一，整季發揮穩定，為球隊助攻助守，槍手時隔22年重奪英超聯賽冠軍，以及繼2005/06球季再度晉身歐聯決賽，加比爾絕對功不可沒。

無奈這場歐洲王者戰的賽後難忘一幕，是PSG隊長兼他的巴西國家隊隊友馬昆奴斯（Marquinhos）擁抱安慰失意的加比爾。阿仙奴守將的十二碼宴客，令槍手始終未能一嚐歐聯冠軍滋味。今次是加比爾首次為阿仙奴主射十二碼，為何會在壓力最大的第五輪派他出場？

歐聯決賽︱PSG隊長兼巴西國家隊隊友馬昆奴斯（Marquinhos）安慰射失的加比爾。（Getty Images）

阿迪達賽後解釋 加比爾做足準備「他想主射」

阿仙奴主帥阿迪達解釋，「加比爾想主射，一般情況下，十二碼會由沙卡、奧迪加特及夏維斯操刀，但我們知道如果比賽進入加時及互射十二碼，需要由其他球員挺身而出。」阿達迪同時指出，加比爾早已為「這個時刻作出訓練和做好預備」。

顯然加比爾主射最後一輪絕非「一時衝動」，阿仙奴再次與歐聯錦標擦身而過，昔日舊將厄遜形容，這是其中一次的「泰利時刻」（John Terry moments），意思是這位車路士一代功勳隊長，也曾在2007/08歐聯決賽互射十二碼操刀時跣倒射失。

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功勳主將無奈遇上「泰利時刻」 全場13次解圍冠絕全場

跟2005/06那次決賽一樣，阿仙奴在上半場領先，可是同樣未能笑到最後。阿仙奴專注防守反擊，讓出控球權，由迪比利領軍的PSG一眾前場巨星卻無從發揮火力，加比爾作出冠絕全場的13次解圍，至關重要。不過當下半場64分鐘迪比利射入十二碼為PSG扳平，雙方均不想輸，無可避免要交由互射十二碼決勝。頭四輪雙方各有一人射失，當盧卡斯貝拉度為PSG射入，壓力全在加比爾馬加希斯身上。

有份主射的迪格蘭賴斯賽後受訪時稱，「在歐聯決賽射失十二碼，感覺一定不爽，但我們熱愛他們（射失的隊友艾斯和加比爾）並與他們同在。這就是足球，他們不會是射失十二碼的最後一人，人人都曾射失十二碼，今季如果沒有他們二人在陣，我們肯定不能贏得英超聯賽。」就算落敗，賴斯仍不感沮喪，「這種事情總會發生，足球就是如此殘酷。我們會從正面去想，繼續努力。」