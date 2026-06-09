足球｜國足今晚友賽泰國　主帥邵佳一：將派最強陣容全力爭勝

中國男足將於周二（9日）晚在浙江金華體育中心體育場與泰國友賽，這也是邵佳一執掌中國隊教鞭後的主場首秀。在周一的賽前新聞發布會上，比賽雙方均明確表示將全力以赴、力爭獲勝。



邵佳一回憶起25年前自己曾作為球員幫助中國隊在「泰王盃」中戰勝泰國隊。隨後他坦言，二十多年過去，泰國隊已不可同日而語。

過去很長一段時間我們在他們身上沒佔到便宜，他們打法更直接、更快速，是非常強大的對手，明天（9日）必將是一場激烈的較量。

國足主教練邵佳一。（Getty Images）

在上周五（5日）與新加坡隊的比賽中，中國隊在下半場進行大幅度輪換，讓許多年輕球員登場。今晚面對泰國，國足是否會繼續進行如此大幅度的輪換？這將是一個問題。

國足於友誼賽以2：1擊敗新加坡：

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邵佳一表示，每一名進入國家隊的球員都具備首發實力。「明天肯定會派出最強陣容，因為每一場國家隊的比賽都很重要。」他說，

至於年輕隊員，他們要保持飢餓感，這要貫穿他們整個足球生涯，才能有大的進步。上一場比賽，無論是相對年長還是年輕的隊員都完成了隊伍的要求，這一點我非常滿意。

作為國足老將，張玉寧的國家隊首秀距今已有10年。「既然來到國家隊，就要做出貢獻，不能浪費在國家隊的每一天，要在明天的比賽中展現出來，把對勝利的渴望展現在球場上。」張玉寧說。

泰國隊在上周五的友賽中以2：2打和科威特。主教練安東尼赫臣（Anthony Hudson）表示，由於兩場比賽間隔很短，球隊很難對戰術做出大幅調整，首要任務是保障球員體能並全力以赴。他同時提到，球隊希望繼續提升世界排名，但也會客觀看待排名的局限性。

泰國男子足球隊。（Getty Images）

安東尼赫臣關注到中國隊湧現出不少潛力新星，資深國腳依然具備極高的戰術價值，整支球隊打法高效且思路清晰。

我們深知這會是一場硬仗，我對對手充滿尊重，但我們自身的狀態也不錯，經過幾天充分的備戰，我們非常期待這場比賽。

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