世界盃熱身賽｜阿根廷2：0擊敗洪都拉斯　巴拿迪因傷無緣決賽周

力爭衛冕的阿根廷於熱身賽以2：0擊敗洪都拉斯，但後衛李安納度巴拿迪（Leonardo Balerdi）因小腿受傷，隊方賽前宣布該名球員退出世界盃。



【文章轉自新華網】

27歲的巴拿迪首次入選阿根廷世界盃陣容，隨隊在德克薩斯州訓練。阿根廷足總在社交媒體發表聲明，巴拿迪右腿肌肉受傷將缺席世界盃。阿根廷尚未公布替補人選。

阿根廷後衛李安納度巴拿迪。（Getty Images）

世界盃友誼賽阿根廷2：0戰勝洪都拉斯：

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6日晚，阿根廷在德克薩斯州與未入世界盃決賽周的洪都拉斯合演熱身賽。由於隊內已有數名球員受傷患困擾，巴拿迪緣盡世界盃更是雪上加霜，阿根廷主教練史卡朗尼（Lionel Scaloni）的熱身賽排陣十分審慎，隊長美斯（Lionel Messi）等主力球員沒有出場，最終阿根廷以2：0擊敗洪都拉斯。

阿根廷於上半場大部分時間控球在腳，戰至35分鐘，阿根廷獲得十二碼，拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）一射中鵠，阿根廷以1：0領先。

拿達路馬天尼斯憑十二碼為阿根廷先拔頭籌。（Getty Images）

55分鐘，阿根廷一次精彩的配合，基利安奴施蒙尼（Giuliano Simeone）冷靜推射破門，擴大比分至2：0。

阿根廷於世界盃與阿爾及利亞、奧地利和約旦同在J組，首戰為6月16日對阿爾及利亞。

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