世界盃2026｜日本隊抵美首操練 球迷熱烈支持 南野拓實驚喜隨隊
撰文：胡卉忻
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日本隊在墨西哥完成訓練營後，轉抵美國田納西州納什維爾（Nashville）的大本營。「藍武士」首節操練逾5000名球迷到場支持，氣氛熱烈。除了26人大軍外，操練更出現熟悉的臉孔，早前因傷落選的南野拓實穿上練習球衣，與球隊一同操練。
日本隊早前在墨西哥經歷過「爛地操練」後，大軍抵達納什維爾的大本營。日本隊所到之地，無論是酒店或訓練場，同樣吸引不少球迷，首節操練吸引逾5000名球迷，氣氛熱烈。隊長遠藤航訓練前以流利英語發表講話，贏得全場掌聲。早前在墨西哥集訓期間一直只作單獨恢復的他，今次隨大軍參與慢跑及熱身。
上年年底不幸重創前十字韌帶的南野拓實，篤定無緣世界盃，但這名前利物浦球星在操練當日驚喜現身，穿上日本的練習球衣。在墨西哥最後一天的訓練營，主帥森保一公布，南野將以以「導師」身份加入團隊，協助日本隊出戰今屆世界盃。
南野拓實作為隊中的老大哥，甫到場與森保監督言談甚歡，隨隊慢跑熱身。即使南野未能披甲，森保一希望對方在心理層面支援一眾隊友。南野坦言經過一番內心掙扎，才答應森保監督的邀請，期望以自身經驗幫助球隊。
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