英超曼城球星夏蘭特踩過界　投資國際象棋賽：這運動與足球相似

效力於英超曼城隊的挪威球星艾寧夏蘭特（Erling Haaland）近日可謂雙喜臨門。除幫助曼城2：0擊敗阿仙奴獲得聯賽盃冠軍，他在賽場外也有新動作。



據國際棋聯消息，艾寧夏蘭特日前正式投資Norway Chess及其全新賽事體系「全能國際象棋世界錦標賽巡迴賽」，希望助力國際象棋發展成為一項更大眾化、更具觀賞性的運動。

艾寧夏蘭特是當今足壇頂級前鋒，他對國際象棋同樣青睞有加：

國際象棋是一項了不起的運動，它能鍛鍊思維，而且與足球有着明顯的相似之處。你需要快速思考，相信直覺，並預判後續幾步的走法。策略與規劃至關重要。

在計劃中，全能國際象棋世界錦標賽巡迴賽是一項匯聚全球頂尖棋手的全新賽事：該巡迴賽每年將舉辦四站比賽，由四座不同的城市承辦，決出覆蓋慢棋、快棋、超快棋三個項目的總冠軍。據悉，這一全新賽制已獲得國際棋聯批准，將至少延續16年。

國際象棋與足球一樣，始終是一種關於策略與創意的全球性語言。

國際棋聯主席Arkady Dvorkovich認為，艾寧夏蘭特這樣世界級運動員的加入，彰顯了國際象棋當前所享有的全球關注度與文化影響力。

今年1月，首批入圍2026全能國際象棋世界錦標賽巡迴賽的棋手名單已經公布。這份由16位棋手組成的名單星光熠熠，包括中國棋手韋奕、居文君。根據計劃，接下來還會有8名棋手入圍，路徑包括2026世界冠軍候選人賽優勝者（男女組各1人），2026年6月慢棋等級分（3人），以及FIDE Open Circuit排名榜（3人）。

今年試點賽共有24位棋手參加，比賽時間為10月3日至15日，地點待定。首屆完整的全能世錦賽巡迴賽賽季將於2027年正式啟動，每個賽季將由四站賽事組成，年度總獎金不低於270萬美元。

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