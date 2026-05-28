【英超】剛避過降班一劫的熱刺1據報道已經鐵定離開利物浦的左後衛羅拔臣（Andrew Robertson）達成口頭協議，在他與利物浦的合同於6月30日到期後，於下賽季前簽下他。



這名蘇格蘭國家隊隊長和利物浦副隊長在晏菲路度過9個非常成功的賽季，最終選擇留在英超，加盟迪沙比（Roberto de Zerbi）成功率隊保級的熱刺。

利物浦副隊長羅拔臣。（Getty Images）

羅拔臣本賽季代表利物浦的場上表現：

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據轉會專家羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，雖然祖雲達斯在最後時刻嘗試截糊，但熱刺最終還是和羅拔臣達成口頭協議。熱刺此前曾在今年1月嘗試引進這名左後衛，但由於利物浦未能立即找到替代者，交易最終告吹。

32歲的羅拔臣在上周末的英超聯賽1：1賽和賓福特後，已經與沙拿（Mohamed Salah）一起，向晏菲路的球迷告別。兩人一同在2017年夏季加盟利物浦，同樣將在今年夏季離開。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】