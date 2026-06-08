劍擊會長盃｜17歲吳羿霖歷三次重創　不放棄重回劍道學懂珍惜所有

兩星期前的分齡賽，是吳羿霖膝傷後復出首戰，她再度在劍道倒下，再一次聲淚俱下。相隔兩星期，吳羿霖重回劍道，縱然在會長盃劍擊錦標賽女子佩劍16強止步，至少沒有再添新傷患。

年僅17歲的吳羿霖已經歷過三次膝部手術，一再重創，仍然堅持重新走上劍道，除了對劍擊的熱愛，受傷卻為她人生上了寶貴的一課，勝負不再是首位，只要踏上劍道已經是值得高興的事。

攝影：趙子晉



17歲的女子佩劍港將吳羿霖再度出現在比賽名單中，兩星期前的本地分齡賽，是她膝傷傷癒後首仗，即使久疏戰陣，青年組依然殺入決賽，卻再添傷患，與薛雅致碰撞不慎撞傷牙齒，無阻她出戰「會長盃劍擊錦標賽」。吳羿霖16強再遇薛雅致，以11：15告負，今仗勝負分野在於落後下未能及時調整，失望難免，但很快已收拾心情。

吳羿霖（右）兩星期後再對上薛雅致。（趙子晉攝）

吳羿霖再度站上劍道已非易事，傷患是運動員的天敵，年紀輕輕的她，一雙膝頭已經歷過三次大手術。

2024年4月的世界青少年劍擊錦標賽，出戰青年組時受傷，左膝毫無痛感，隔天與教練上個人堂時，打弓步時左腳不正常地向內拗，軍醫檢查後，發現左膝前十字韌帶斷裂，「其實斷晒係唔痛㗎....」

吳羿霖。（趙子晉攝）

吳羿霖憶述受傷經過，左膝重創後休息接近一年，剛傷癒不久即出戰埃及的成年世界盃，在小組賽階段取得4勝，最後一場領先2：0時，吳羿霖再一次在不知道的情況受傷，該次是右膝的前十字韌帶，與左腳的傷患一模一樣。正當右膝傷患逐漸復原時，突發現左膝半月板9成撕裂，隨即接受手術修補半月板。

「（第三次手術前）主要是有點猶豫是否接受手術，究竟之後還要繼續打嗎 ？16歲就做了3次手術，真是要如此慘情嗎？畢竟做了手術不代表以後不會再傷，始終雙膝開過刀，沒有正常人般穩定，要衡量不少實際因素。」

在劍道上的吳羿霖彷彿以生命爭取勝利。（趙子晉攝）

吳羿霖最後當然接受了手術，然後繼續其劍擊生涯。以往的吳羿霖，在劍道霸氣十足，彷彿願意以生命來爭取勝利，時常因太拼搏而五勞七傷，就算遇過多次傷患，她還是重回劍道，「現時環境很難得，有教練支持，周圍的朋友、家人都很希望我繼續打下去，大家依然相信我可以繼續爭取好成績，既然負擔得起，而且還年輕，就不理太多，繼續打下去。」吳羿霖說得淡然，更笑言已「洗濕個頭」轉了全職，雙膝又做過兩次手術，那就繼續打下去吧。

吳羿霖雙膝變「傷膝」，如今訓練傷癒後好好保護雙腿。（趙子晉攝）

雙膝變「傷膝」，吳羿霖傷癒後更加好好保養雙腿，在練習之間的休息時間，她爭取時間做物理治療，其後再操練雙腿肌肉，日程雖然比較忙碌，但她沒有一絲抱怨，「受傷這麼多次後覺得，可以上場執起劍﹑戴上面罩訓練﹑比賽都很難得，之前受傷時絕對不能做的，現在學懂享受這項運動。」

對運動員而言，重創一次都嫌多，對吳羿霖的人生，她的雙膝受傷反而是寶貴的一課。受傷前的她，旁人說她像牛一樣，每次比賽總想着要贏要「打死」對手，勝負是重中之重。受傷後的她，不再是當初橫衝直撞的女孩，學會放慢腳步，珍惜自己所擁有的，同時好好照顧身體，感恩可以繼續自己的劍擊路，期望未來返回青年組前四，再度代表港隊出戰。

吳羿霖感恩可以繼續自己的劍擊路。（趙子晉攝）

會長盃劍擊錦標賽成績



男子花劍

冠軍：陸浚諾 亞軍：黃雋然 季軍：何承謙、 陳峻霖

女子花劍

冠軍：鄭曉為 亞軍：黃純一 季軍：梁殷僑、黃諾頤

男子佩劍

冠軍：何思朗 亞軍：何柏霖 季軍：梁天晴、陳樂熹

女子佩劍

冠軍：薛雅齊 亞軍：歐倩瑩 季軍：朱詠翹、魏雨田

