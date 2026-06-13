世界盃2026｜名廚Gordon Ramsay探望蘇格蘭大軍　證麥湯米尼無恙

世界盃2026（World Cup 2026）C組賽事即將展開，闊別決賽周長達28年的蘇格蘭將迎戰海地。就在這場重要大戰前夕，來自蘇格蘭的世界級名廚Gordon Ramsay特別前往球隊位於波士頓的訓練營探班。

他除了以標誌性的「爆粗」方式激勵同胞士氣，更為球迷帶來喜訊——早前因腸胃炎缺席操練的中場核心麥湯米尼（Scott McTominay）經已完全康復，可望對海地出戰。



蘇格蘭相隔28年重返世界盃決賽周。（Getty Images）

名廚Gordon Ramsay曾懷足球夢 曾到格拉斯哥流浪試腳

Gordon Ramsay在Instagram坐擁近2000萬粉絲，雖然不少人以為他是英國人，但他其實是不折不扣的蘇格蘭人兼忠實球迷。Ramsay出生於蘇格蘭城市約翰斯頓（Johnstone），之後才移居英格蘭。

在成為舉世聞名的名廚之前，年輕的Ramsay曾擁有一個職業足球夢，更曾前往蘇格蘭傳統班霸格拉斯哥流浪試腳，可惜最終因嚴重的膝部傷患而夢碎。

名廚Gordon Ramsay現身波士頓訓練基地探望蘇格蘭大軍。（IG@gordongram）

據英國《太陽報》報道，Gordon Ramsay這次特意來到蘇格蘭位於波士頓的Revolution Training Center探班，主帥奇勒（Steve Clarke）與這位曾有過足球夢的同鄉相談甚歡，Gordon親切地逐一問候蘇格蘭球員，還與眾人合照。

隊長羅拔臣（Andy Robertson）送上一件印有他姓氏Ramsay的蘇格蘭26號球衣，羅拔臣在國家隊慣常穿3號球衣，26號是他在利物浦的球衣號碼。Ramsay隨後也去到健身房，與剛病癒的麥湯米尼交談。

世界盃2026｜名廚Gordon Ramsay探望蘇格蘭大軍，親切地與職球員合照。（Getty Images）

麥湯米尼日前因腸胃炎缺操 為免病毒擴散獨自前往波士頓

效力意甲拿玻里（Napoli）的中場主將麥湯米尼，周四（11日）因腸胃不適未有隨隊訓練，為免造成球隊集體感染，隊醫甚至採取嚴格預防措施，安排他單獨出發前往波士頓備戰，未有與大軍同行。

隊友堅尼麥利安（Kenny McLean）在早前的賽前記者會上曾憂心表示：「希望（病毒）沒有傳播，祝福Scott（麥湯米尼）沒事，大家也知道他有多重要。我們講求團隊合作，但當陣中有這樣一位特別的球員，你當然希望他能披甲上陣，我肯定他可以的。」

從球隊社交媒體帖文可見，麥湯米尼已復操。（IG@scotlandnationalteam）

Gordon Ramsay爆粗激勵蘇格蘭 親證麥湯無恙

作為飲食界巨頭，Ramsay透露自己不忘拿麥湯米尼的飲食習慣開玩笑，順道向一眾球迷大派定心丸，表示「麥湯」經已從腸胃不適中完全康復：「Scott跟我分享他在意大利吃的意大利飯（Risotto），還說很擔心那湯底。我立刻跟他說，『Scott，別擔心那他X的高湯了（stop worrying about the f***ing stock），專心踢好這場比賽，我們對巴西那場再見！』」

Ramsay形容目前蘇格蘭更衣室內的氣氛「令人熱血沸騰（electrifying）」，並發表了激動感言：「這一天我們等了很久，很高興看到你們重返世界舞台，去留下你們的印記吧！我們他X的衝吧！（Let's f***ing go!）」

這場備受矚目的C組分組賽，蘇格蘭在香港時間星期日（14日）上午9時對海地，同組巴西對摩洛哥會在同日上午6時對陣。