世界盃2026｜日本熱血逼和荷蘭　球迷狂歡玩轉澀谷　高唱打氣歌

美加墨世界盃開鑼數天，這項足球盛事逐漸升溫，港人喜愛的日本隊剛登場，兩度落後荷蘭下，憑中村敬斗與鎌田大地各建一功，熱血追平2：2。

「藍武士」表現不落下風，遠在東京的日本球迷當然高興，部分球迷聚集澀谷慶祝，更在知名的十字路口快閃狂歡，一眾穿上日本球衣的球迷依然遵守交通規則。



日本兩度落後追平荷蘭。（路透社）

周一（14日）深夜上演的荷蘭對日本，或是今屆世界盃分組賽最矚目一仗，兩軍各有擁躉。日本今場兩度落後，先由中村敬斗切入大位妙射追平，末段小川航基接應角球，頂中鎌田大地反彈入網，日本熱血追平2：2。

日本球迷當然十分支持「藍武士」。（路透社）

作為參賽球隊之一，日本街頭佈滿世界盃元素裝置，甚有大賽氣氛。日本對荷蘭在當地時間清晨5時開賽，一眾球迷完場後即走上街頭，穿上日本球衣，與其他球迷分享喜悅，而港人熟悉的澀谷正是其中一個熱點。

球迷們齊集澀谷狂歡。（影片截圖）

球迷們在澀谷街頭，一邊高唱着日本隊打氣歌《Vamos Nippon》，看到志同道合的球迷時，即上前一同慶祝，隨後走到附近的知名澀谷十字路口，部分球迷等待綠燈時，在十字路口中間慶祝，起初只得小撮，後來一次又一次「快閃」後，聚集更多球迷，靜待機會圍圈慶祝，氣氛熱烈。向來遵守規律的日本人，當聽到交通警吹起哨子，他們隨即四散返回行人路，不阻他們繼續慶祝。

（影片截圖）