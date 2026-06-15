世界盃2026︱日本球迷賽後再次執垃圾 FIFA影片拆解背後原因
撰文：趙恩
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隨着日本在2026世界盃F組首仗對荷蘭登場，當然唔少得世界知名的日本球迷。日荷大戰在美國達拉斯2：2收場，賽後再次有大批日本球迷維持優良傳統，自發留在看台清理垃圾，連國際足協（FIFA）亦在官方社交帳戶分享影片。
日本球迷延續優良傳統賽後執垃圾 他們為何要這樣做？
日荷大戰過後，日本球迷再次成為全球傳媒的焦點，各大媒體紛紛上載賽後的現場影片，拍攝到大量日本球迷賽後並未離場，而是主動將看台上散落的餐盒、飲料杯等各類垃圾清掃乾淨才陸續離開。
連FIFA亦在官方Instagram上載影片，有日本球迷戴上藍色手套執垃圾，淡綠色膠袋裝滿飲料瓶。比賽場地自有工作人員打掃，他們為何要多此一舉？有受訪日本球迷表示，他們對球員、球迷、體育場及賽場上的一切都心存敬意，親臨賽場觀看體育賽事十分難得，因此並不想把現場弄得一團糟就拍拍屁股走人。
最早由1998世界盃開始 文明舉動源自日本文化
這項優良傳統最早可追溯至1998年法國世界盃，其後的2018年俄羅斯世界盃、2022年卡塔爾世界盃，日本球迷始終如一地維護場地整潔。除了世界盃外，他們甚至在某些日本隊未有參與的場次，到場的日本球迷一樣會自覺整理座位上的物品，離開時將場地恢復原狀。
日本有句著名諺語「飛鳥過處，不留塵污」，意指離開時必須將地方收拾乾淨，不給後人添麻煩。日本人將其視作從小培養的基本禮儀，民眾以此為榮，並在日常生活中付諸實踐，亦成為四年一度的世界盃每次深受外界讚許的暖心舉動。
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