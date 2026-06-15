世界盃2026｜日本王牌久保建英坐輪椅離開球場　一度誤傳送院驗傷

日本在世界盃F組首戰以2：2迫和荷蘭，讓球迷大吃驚風散，更令人擔憂的是，主將久保建英下半場因傷退下火線，賽後要坐輪椅離開球場。



久保建英於下半場26分鐘與荷蘭杜費斯激烈碰撞，痛苦倒地。隊醫隨即為他冰敷急救，但他已無法繼續比賽，日本之後以小川航基入替。

久保建英因傷退下火線。（路透社）

久保建英下半場因傷退下火線。（路透社）

DAZN的西班牙語版本社交媒體X隨後上載影片，拍攝到久保建英自行步離草地，並說：「坦白說，我不清楚情況，之後再看看如何。」日本主帥森保一在賽後記者會表示，久保建英仍能走動，希望只是輕傷；不過，西班牙媒體Onda Cero的記者Alberto Fernández拍攝到久保建英坐輪椅離開球場，把圖片上載到X。

有指久保建英將到醫院檢查，但據《日本體育》引述日本足總消息，久保建英將接受球隊的醫療團隊檢查，毋須前往醫院。

世界盃開賽前，日本已有三笘薰、南野拓實、遠藤航等主力因傷缺席。根據國際足協規定，世界盃開賽後不能再徵召任何替補球員，久保建英受傷，對日本來說無疑是雪上加霜。

日本下仗將於香港時間21日中午12時對突尼西亞。

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